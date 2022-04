“Dopo due lunghi anni…”: arriva a sorpresa l’annuncio di Samuele Bersani

Notizia ‘bomba’ per i fan di Samuele Bersani: l’artista ne ha dato l’annuncio sui social, pioggia di like e commenti per la bella novità!

Con le sue canzoni ha messo d’accordo tutte le generazioni e il suo successo continua fin dagli anni ’90. Samuele Bersani, che ha tagliato tempo fa il traguardo dei 50, continua ad essere uno degli artisti più amati di sempre. La notizia che ha dato tramite un post su Instagram ha perciò ottenuto una miriade di cuoricini e congratulazioni da parte di fan e colleghi per il nuovo progetto che lo vede protagonista.

Non tutti sanno che il talento di Samuele, nato il 1° ottobre del 1970 a Cattolica, fu scoperto dal grande Lucio Dalla che più di trent’anni fa gli affidò l’apertura di alcuni suoi concerti.

Pubblicato il primo album, dal titolo C’hanno preso tutto, l’ascesa di Bersani è stata inarrestabile. Chi non ricorda il brano Spaccacuore, divenuto colonna sonora del film Chiedimi se sono felice con Aldo, Giovanni e Giacomo?

Dopo una carriera costellata di canzoni cult, come Giudizi Universali e la celebre Canzone (scritta per Lucio Dalla), il recente annuncio di Bersani non poteva lasciare indifferenti i milioni di fan che adorano la sua musica. Vediamo di cosa si tratta.

Samuele Bersani, “Finalmente”! La notizia non poteva essere più gradita

Molto riservato sulla sua vita privata, della sua sfera personale non si conoscono molti dettagli. Chi lo segue da anni sa però che Samuele ama molto i gatti e che la sua vena artistica è stata ereditata dal padre, insegnante di flauto. La madre, invece, lavorava come impiegata in una scuola elementare ed è stata anche vice sindaca di Cattolica.

Si sa, gli ultimi due anni non sono stati affatto semplici per nessuno a causa della pandemia da Covid che ha limitato moltissime attività in tutti i settori e tanto più in quello artistico. Concerti e spettacoli di vario genere hanno subito delle restrizioni e tanti lavoratori sono stati penalizzati.

Ebbene, ora che fortunatamente tutto si sta rimettendo in moto, anche Samuele Bersani è tornato tra il suo amato pubblico. Sotto ad una foto pubblicata su Instagram, due giorni fa ha annunciato il suo nuovo tour!

Un appuntamento imperdibile e attesissimo; in bocca al lupo per questa nuova avventura!