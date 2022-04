Forse non avete mai visto la sorella di Jovanotti: chi è e che lavoro fa

Lorenzo Cherubini alias Jovanotti è il terzo di quattro fratelli: chi è sua sorella Anna e di cosa si occupa; conosciamola meglio!

Sulla cresta dell’onda da oltre trent’anni, Jovanotti è uno degli artisti italiani di maggior talento. Le sue canzoni, molte delle quali autentiche poesie, hanno scandito le emozioni più indimenticabili delle vite di molti di noi e ancora oggi il suo successo è inarrestabile.

Nato a Roma il 27 settembre 1966 da genitori originari di Cortona, in provincia di Arezzo, dove vive attualmente con moglie e figlia, Lorenzo è il terzogenito della famiglia.

Il fratello maggiore era Umberto, istruttore di volo, morto purtroppo nel 2007 in un incidente aereo e a cui l’artista ha dedicato il brano Fango, grandissimo successo del 2007. Un lutto che ha sconvolto le vite di tutti loro, com’è comprensibile. Il secondo è Bernardo, anche lui volto noto del mondo dello spettacolo. E’ infatti un attore e un presentatore.

C’è poi Anna, la sorella minore del cantante, quarta ed ultima figlia di Mario Cherubini e Viola Cardinali. Sposata in passato con l’attore di origini australiane Marcus J Cotterell, Anna è madre di Sara e Samuel Umberto, chiamato Mumbi. Nonostante la separazione, tra lei e l’ex marito il rapporto sembra essere sereno.

Chi è Anna Cherubini, sorella dell’amatissimo Jovanotti

Essendo abbastanza riservata, sulla vita privata di Anna non si hanno molte informazioni, ma qualcosa si può capire dai suoi profili social. Insieme al resto della famiglia, ha vissuto diverso tempo a Roma per via del lavoro del padre che faceva parte del Corpo della gendarmeria dello Stato Vaticano.

Oggi, proprio come Lorenzo, anche lei vive a Cortona. Riguardo alla sfera professionale, la donna è laureata in Lettere ed ha studiato pianoforte. Lavora come sceneggiatrice ed autrice di libri e trasmissioni tv.

Dagli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, possiamo riscontrare una certa somiglianza col famosissimo fratello. Forse, ad una prima occhiata, non sono molto evidenti i tratti in comune, ma guardando con più attenzione si nota la somiglianza dell’espressione degli occhi e dei colori.

Bionda, occhi chiari e lineamenti che ricordano effettivamente il nostro amatissimo Lorenzo Cherubini.