Hanno detto sì: matrimonio da sogno per la coppia, tra gli invitati tantissime star; tutti i dettagli della cerimonia da favola.

Un vero e proprio matrimonio da favola, quello che si è celebrato sabato 9 aprile 2022. A pronunciare il fatidico ‘sì’ è stata una delle coppie più unite ed apprezzate del momento. Una cerimonia da sogno in una location incantevole, dove tra gli invitati non sono mancate le star.

I due si sono scambiati le promesse nel parco della mega villa di famiglia della sposa: a fare da cornice al romanticissimo momento ci ha pensato l’oceano. Un matrimonio super atteso, che non ha deluso le aspettative. Curiosi di conoscere i dettagli sulle nozze? Siete nel posto giusto!

Matrimonio da sogno per l’amatissima coppia, hanno detto sì: tutti i dettagli del giorno più bello della loro vita

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono marito e moglie! Il più grande dei figli di David Beckham e Victoria Adams ha sposato la bellissima attrice e modella statunitense, alla quale è legato ufficialmente dal 2020. Nozze da sogno per la coppia, che ha pronunciato il sì con un rito ebraico a Palm Beach, in Florida, nella villa di famiglia della sposa, figlia del noto businessman Nelson Peltz e dell’ex modella Claudia Heffner.

300 gli invitati alle nozze, ai quali è stato vietato di condividere immagini del grande evento, vendute in esclusiva a Vogue. Tra gli altri, erano presenti Eva Longoria, Venus e Serena Williams, Gordon Ramsay, le due ex Spice Girls Mel B e Mel C, Gigi Hadid e Snoop Dog, dj della serata. Testimoni di nozze dello sposo, i due fratelli Romeo e Cruz, di 19 e 17 anni, mentre la piccola Harper Beckham ha fatto da damigella. Cosa sappiamo del meraviglioso abito da sposa di Nicola?

Si tratta di un modello firmato Valentino Couture, creato apposta per lei. Un abito semplice, ma ricco di ricami e dettagli delicati e unici. Come ha raccontato la stylist della Peltz, Lelsie Fremar, è stato necessario un anno di lavoro per dare vita al vestito. Per trucco e capelli, la sposa si è ispirata a Claudia Shiffer.

Per vedere tutte le immagini esclusive delle nozze non vi resta che dare un’occhiata ai canali Instagram della famiglia Beckham: resterete incantati! Tanti auguri di cuore ai neo sposi!