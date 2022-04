Isola dei Famosi 2022, chi è Marco Senise: età, carriera in tv, vita privata e la famosissima ex fidanzata

Annunciata ufficialmente l’entrata di Marco Senise a L’Isola dei Famosi 2022: le curiosità sul nuovo naufrago, da anni volto noto della tv.

Il settimo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2022 ci attende questa sera, lunedì 11 aprile, in prima serata su Canale. Di settimana in settimana, questa sedicesima edizione del reality condotto da Ilary Blasi si sta arricchendo sempre di più di dinamiche e colpi di scena. Non ultimo, l’espulsione in tempi record di Silvano Michetti de I Cugini di Campagna a causa di una presunta bestemmia.

I naufraghi in questi giorni hanno dovuto fare i conti con qualche inconveniente non da poco e sia su Playa Accopiada che su Playa Sgamada si respira un’aria piuttosto tesa. A complicare ulteriormente la trama ci penseranno due nuovi ingressi a sorpresa, come annunciato dai canali social ufficiali della trasmissione.

Si tratta di Licia Nunez, attrice ed ex protagonista del GF Vip 4, e Marco Senise, conduttore tv che per tanti anni abbiamo visto a Forum. Conosciamo meglio Senise e tutte le curiosità più interessanti che lo riguardano!

Marco Senise nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi 2022: ricordate chi è la sua famosissima ex?

Nato a Roma il 4 marzo 1964, ha esordito nel mondo dello spettacolo da giovanissimo con un piccolo ruolo nella storica telenovela Micaela in onda su Rete4 negli anni ’90. All’epoca è stato anche inviato di Buona giornata, storico programma condotto da Patrizia Rossetti.

La maggior parte del pubblico ha avuto modo di conoscerlo dal 1998 al 2013, quando ha fatto parte del cast fisso di Forum ai tempi della conduzione di Paola Perego e Rita dalla Chiesa.

Conclusa la lunga esperienza a Forum, ha iniziato a lavorare per Agon Channel, emittente italo-albanese. Qui è al timone di ben tre programmi: Chance, A fior di pelle e A casa nostra. Senise ha presentato inoltre il concorso di bellezza Miss Europe Continental su Fashion TV dal 2016 al 2019.

Della vita privata di Marco non si hanno molte informazioni. Si può supporre che non sia mai stato sposato e che non abbia figli, ma non vi è certezza al riguardo. Del suo passato sentimentale, però, sappiamo che è stato legato per un periodo ad Antonella Elia.

Entrambi ne hanno parlato nei salotti di Barbara D’Urso. “La cosa che mi ha sconvolto di più è che una sera, dopo che lei è stata ospite al Costanzo Show, io dormivo a casa sua. Alle 3 di notte si sveglia e mi dice di andare via, tornare a casa mia perché voleva rimanere a dormire da sola. Quella volta ho capito che sarebbe stata l’ultima”, raccontò lui a Pomeriggio 5. Dal canto suo, la Elia confessò a Live-Non è la D’Urso: “Non lo rinnego, è stato uno dei miei errori. Un errore breve e non intenso, due mesi scarsi, grazie al cielo”.

Scommettiamo che l’ingresso di Senise a L’Isola porterà un bel po’ di ‘scompiglio’ tra i concorrenti? Noi non vediamo l’ora!