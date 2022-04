Isola dei Famosi, chi è Licia Nunez: età, carriera e la sua ex molto famosa; tutte le curiosità sulla nuova concorrente del reality show di Canale 5.

Colpi di scena a non finire a L’Isola dei Famosi! La fame si fa già sentire dopo poche settimane e, tra i naufraghi, le discussioni sono all’ordine del giorno. Cosa accadrà quando in Honduras arriveranno nuove visite? Proprio così, nel corso della puntata di questa sera, lunedì 11 aprile, entreranno in gioco altri due concorrenti, Marco Senise e Licia Nunez. Scopriamo qualcosa in più su quest’ultima!

Con ogni probabilità, la concorrente entrerà in gara come singolo, dato che questa sera tutte le coppie saranno sciolte. In attesa di vederla in azione nelle inedite vesti di naufraga, ecco qualche informazione sulla meravigliosa attrice.

Licia Nunez è una nuova concorrente de L’Isola dei Famosi: ricordate a quale reality ha partecipato?

Licia Nunez è una nuova naufraga de L’isola dei famosi 2022! Nome d’arte di Lucia Del Curatolo, è nata a Barletta nel 1980è una famosa attrice, che ha preso parte a diverse fiction di successo in Italia come Incantesimo, R.I.S Delitti Imperfetti, Vivere e Le tre Rose di Eva. Nel 2009 l’abbiamo vista nelle vesti di ballerina nella quarta edizione di Ballando con le stelle, ma ha mai partecipato ad un reality show? La risposta è sì!

Nel 2020, Licia Nunez è stata una delle vippone del GF Vip 4! E, proprio nella casa più spiata della tv, ha rivelato alcuni dettagli della sua vita privata, parlando anche della sua passata relazione con Imma Battaglia, l’attuale moglie di Eva Grimaldi: le due sono state insieme dal 2004 al 2010. Successivamente, Licia è stata legata per diversi anni all’imprenditrice Barbara Eboli, ma la storia si è interrotta nel 2021.

Non ci resta che seguire Licia in questa nuova, avvincente, avventura per scoprire come se la caverà alle prese con le difficoltà della vita isolana. Riuscirà ad arrivare fino in fondo al reality condotto da Ilary Blasi e, soprattutto, come verrà accolta dal resto dei concorrenti?