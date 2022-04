“It’s a boy”, aspettano un maschietto: l’amatissima coppia lo ha annunciato così

“It’s a boy”, aspettano un maschietto: l’amatissima coppia lo ha annunciato attraverso un dolcissimo video condiviso sui social.

Un video tenerissimo che li ritrae nel momento dello scoppio dell’enorme pallone. Pallone dal quale sono volati fuori tantissimi coriandoli di colore azzurro: “It’s a boy!“. Proprio così, l’amatissima coppia è in attesa di un maschietto!

Si tratta del primo figlio per loro, che hanno annunciato la notizia della gravidanza a metà marzo. Qualche ora fa la rivelazione del sesso del bebè: il post condiviso su Instagram è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti di fan e amici, super felici della notizia. Scopriamo i dettagli!

L’amatissima coppia è in attesa di un maschietto: l’annuncio social emoziona tutti

Fiocco azzurro in arrivo per una delle coppie più belle ed affiatate del momento. Lo scorso 18 marzo avevano annunciato l’arrivo del loro primo bebé e, qualche ora fa, hanno rivelato che si tratterà di un maschietto! Per la gioia del futuro papà, che non ha trattenuto l’entusiasmo quando ha visto i coriandoli azzurri! Di chi stiamo parlando?

Di Nicole Mazzocato e Armando Anastasio! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva annunciato di essere incinta meno di un mese fa, spiegando di aver preferito tenere nascosta la notizia per i primi mesi. Notizia che ha fatto impazzire i fan della coppia, super unita da circa un anno. Anche sui social, Nicole si mostra sempre più innamorata del suo compagno, calciatore napoletano attualmente in forza al Pordenone Calcio. Una gioia immensa per Nicole, che abbiamo conosciuto a Uomini e Donne nel 2015, tra le corteggiatrici di Fabio Colloricchio: il tronista argentino scelse proprio lei e i due sono stati legati per circa quattro anni.

Ad attorniare i futuri genitori Nicole e Armando nel momento della scoperta del sesso tantissimi amici, che hanno ripreso le immagini, condividendole sui social. Un momento dolcissimo:

I fan della coppia, adesso, si chiederanno come si chiamerà il piccolo in arrivo? Al momento il nome è ancora top secret! In attesa di scoprire di più, non possiamo che mandare ai futuri genitori i nostri migliori auguri di vero cuore!