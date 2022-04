Oggi è così, ma com’era Jovana prima? Eccola quasi 10 anni fa: non ci crederete mai

Jovana oggi si mostra così e fa impazzire tutti con la sua bellezza, ma com’era prima? Su Instagram spunta una foto di quasi 10 anni fa.

Non solo Estefania Bernal, ma anche Jovana sta facendo perdere la testa a tutti gli italiani per la sua bellezza. Giunta su L’Isola dei Famosi insieme a tantissimi altri naufraghi, la bella modella serba ha saputo facilmente conquistare l’attenzione su di sé.

Divenuta concorrente de L’Isola dei Famosi per avere la conferma di quanto sia forte anche da sola, Jovana ha ampiamente dimostrato di avere tutta la stoffa da perfetta naufraga. Certo, appena sbarcata su Cayo Chocinos, è stata subito mandata a Playa Sgamada insieme a Roger Balduino, ma anche in questo caso la modella serba non si è affatto persa d’anima e si è data subito da fare. In attesa di scoprire come si evolverà il suo percorso a L’Isola dei Famosi, siete curiosi di vedere com’è cambiata in tutti questi anni? Oggi è bellissima, ma com’era prima? Sul suo canale Instagram, abbiamo rintracciato una foto di quasi 10 anni. Eccola: resterete senza parole.

Com’era Jovana prima? Lo scatto del passato: com’è cambiata

E che pohotogallery su Instagram! Attivissima sul suo canale social ufficiale, la bella Jovana non perde mai occasione di poter condividere degli scatti fotografici davvero incredibili. Ce ne sono di diversi, ve lo assicuriamo, e tutti sottolineano e confermano il suo fascino. Anche voi, però, volete sapere com’è cambiata nel corso degli anni. Oltre ad essere mamma di due adorabilissimi bambini, Jovana è anche un’affermata e famosa modella, ma com’era nel passato?

Dando uno sguardo al suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti di Jovana che non solo ce la ritraggono nel passato, ma che ci permettono di capire anche il suo cambiamento. Andando a fondo nella sua bacheca, abbiamo scovato una foto che ce la mostra nel 2013, quasi 10 anni fa. Com’era in quegli anni? Eccola qui, da non credere:

Seppure siano trascorsi quasi 10 anni da questo scatto e, ad oggi, Jovana sia una donna a tutti gli effetti, si può chiaramente notare che non è affatto cambiata dal passato. Siete d’accordo?