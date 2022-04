Lonnie Hambrick ha partecipato a Vite al Limite, ma com’è diventato oggi? È davvero irriconoscibile: non penserete mai che sia lui.

Un cambiamento davvero sconvolgente, quello di Lonnie Hambrick dopo Vite al Limite. E che ha lasciato impressionati anche noi! Paziente del dottor Nowzaradan insieme a suo fratello John nel corso dell’ottava stagione del programma, il giovane Lonnie è tra colui che ha dato vita ad una trasformazione davvero choc.

Al momento della sua partecipazione a Vite al Limite, Lonnie aveva un peso di circa 278 kg. Condizionato dal suo passato e dalle violenze subite quando era soltanto un bambino, il giovanissimo Hambrick ha raccontato di aver trovato nel cibo il suo unico e solo conforto. Tutto quello che gli capitava davanti, lui lo mangiava senza alcun tipo di sforzo. E anche le porzioni, da come si può chiaramente comprendere, non erano affatto quelle “mignon”. A lungo andare, però, questo atteggiamento ha fortemente condizionato la sua vita. A causa dei suoi chili di troppo, infatti, il giovane Hambrick non riusciva affatto a fare più nulla. Ed è proprio per questo motivo che ha chiesto aiuto al famoso chirurgo iraniano.

Dopo Vite al Limite Lonnie Hambrick è irriconoscibile: eccolo, impressionante

Se con i risultati di Schenee Murry, il dottor Nowzaradan non può ritenersi soddisfatto, non si può dire lo stesso di Lonnie Hambrick. Già all’epoca del suo percorso in clinica, infatti, il giovane era dimagrito tantissimo, battendo ogni tipo di record, ma oggi ha ottenuto dei risultati piuttosto sorprendenti. Sono trascorsi alcuni anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite, eppure sembrerebbe che il giovane di Haltom City si sia messo con la testa e col pensiero per diventare una nuova persona.

Siamo riusciti a rintracciare Lonnie su Instagram ed abbiamo constatato che oggi è davvero irriconoscibile. A quanto pare, sembrerebbe che – dopo Vite al Limite – abbia continuato a seguire un regime alimentare sano e regolato e che oggi ha raggiunto un pesoforma da urlo. Guardate un po’ qui:

Insomma, è davvero irriconoscibile! Quello che, però, ci rende davvero difficile non è solo la sua ritrovata forma fisica, ma anche la scoperta dell’amore.