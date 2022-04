Splendida come lei! Avete visto la mamma di Estefania Bernal? Impressionante

Estefania Bernal è una delle naufraghe de L’Isola dei Famosi, voi avete mai visto la sua mamma? Splendida proprio come lei!

Dopo aver incantato tutti a Miss Mondo nel 2016 e aver vinto addirittura il titolo, Estefania Bernal è arrivata in Italia ed ha incantato tutti. Soprannominata la “nuova Belen”, la modella non è assolutamente passata inosservata a L’Isola dei famosi, tanto da far perdere la testa anche a Roger Balduino.

Dopo aver scalato il successo dopo la sua vittoria a Miss Mondo, Estefania ha iniziato la sua carriera da modella. Ed, appena arrivata in Italia, non è assolutamente passata inosservata. Qualche mese fa, infatti, l’abbiamo vista nello studio di Scherzi a parte insieme ad Enrico Papi e oggi, invece, è a L’Isola dei Famosi. Ebbene. Cosa sappiamo su di lei? La sua bellezza è davvero smisurata, ma avete mai visto sua mamma? Noi si, l’abbiamo “conosciuta” spulciando il suo canale Instagram. È proprio qui, infatti, che la Bernal è attivissima ed è dedita condividere ogni cosa che riguarda la sua vita col suo pubblico. Diverso tempo fa, ad esempio, ha condiviso uno scatto in compagnia della sua mamma. L’avete visto anche voi? Sono due donne splendide!

Chi è la mamma di Estefania Bernal: è bellissima quanto sua figlia

Se siete rimasti impressionati dalla bellezza di Estefania Bernal, la vostra reazione non sarà affatto da meno quando vedrete la sua mamma. In attesa della puntata de L’isola dei famosi di stasera, infatti, siamo andati a spulciare un po’ il suo canale Instagram. Ed, oltre a scatti appartenenti alla sua carriera da modella, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di Estefania insieme a sua mamma, definita “mi reina”. A proposito, voi l’avete mai vista? Oltre all’incredibile somiglianza tra mamma e figlia, non si può fare a meno di notare quanto la loro bellezza sia piuttosto impressionante.

Abbiamo pochissime notizie sulla mamma di Estefania Bernal, ma quello che non si può fare a meno di notare la loro bellezza. Siete curiosi anche voi di vederla? Guardate un po’ qui:

Diteci la verità: le nostre parole rispecchiano la verità, vero? Stavolta è proprio il caso di dirlo: tale madre, tale figlia.