Avete mai visto il marito della splendida Claudia Ruggeri? Ecco il selfie insieme

Claudia Ruggeri è splendida, ma avete mai visto suo marito? Sui social spunta un loro selfie insieme: sono davvero splendidi.

È proprio lei una delle carte vincenti di Avanti un altro: Claudia Ruggeri! Perché, diciamoci la verità, il game show pre-serale di Paolo Bonolis è interessante e coinvolgente, ma anche i suoi protagonisti non sono affatto da meno.

Chi segue da anni Avanti un altro, sa benissimo che – oltre a Paolo Bonolis e Luca Laurenti – vi sono dei personaggi davvero mitici. Non facciamo riferimento a coloro che danno la possibilità a ciascun concorrenti di raddoppiare il montepremi presente nel pidigozzo, ma anche a tutti coloro che fanno parte del “minimondo”. Tra essi, vi è la famosa e splendida dottoressa, di cui recentemente vi abbiamo raccontato la vita privata, e la bella Claudia Ruggeri. In qualità di “reginetta” del minimondo, la splendida Miss Claudia incanta ogni sera il pubblico di Canale 5 con la sua straordinaria bellezza. Vi siete mai chiesti, però, se il suo cuore è impegnato? Siamo certi che in tanti si saranno posti questa domanda. Ebbene. Si, Claudia Ruggeri è sposata! Sapete, però, chi è suo marito? Sui social, è spuntata un loro selfie insieme.

Chi è il marito di Claudia Ruggeri? Eccoli insieme

La bellezza di Claudia Ruggeri conquista tutto il pubblico di Canale 5, ma nella “vita reale” il suo cuore batte per un unico uomo: suo marito! I due, a quanto pare, si sarebbero conosciuti diversi anni fa in un famoso programma televisivo. E, da quel momento, non si sono mai più lasciati. A quanto pare, infatti, i due fanno coppia fissa da tantissimi anni, eppure ancora adesso continuano a nutrire un sentimento reciproco davvero pazzesco. Voi, però, l’avete mai visto?

Il marito di Claudia Ruggeri, per chi non lo sapesse, si chiama Marco Bruganelli e non è altro che il fratello di Sonia, moglie di Paolo Bonolis. Spulciando il canale Instagram di Miss Claudia, siamo riusciti a rintracciare un loro recentissimo scatto insieme nel giorno di San Valentino. Eccoli qui:

Non c’è assolutamente nulla da dire: sono bellissimi!