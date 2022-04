Matrimonio a prima vista, è successo dopo il programma: “Stiamo parlando di separazione”

Matrimonio a prima vista, colpo di scena dopo il programma: “C’è il matrimonio ancora in atto ma stiamo parlando di separazione”.

Si è chiusa l’ottava edizione di Matrimonio a prima vista con la puntata finale. Se alla scelta tutte e tre le coppie hanno deciso di restare insieme lasciando i telespettatori senza parole, l’ultima puntata non è andata nel modo in cui tutti speravano.

Due coppie su tre sono scoppiate. Gianluca e Giorgia ci hanno provato ma non c’è stato nulla da fare, mentre Mattia e Cristina hanno capito che non sentivano l’uno per l’altra quella mancanza che, secondo la sposa, dovrebbe esserci in un rapporto. Adesso, dopo il programma sono sorti alcuni dubbi. Giorgia Bracco ha pubblicato una foto con il suo ex marito con scritto a corredo: “… e poi, poi”. Ovviamente molti spettatori che li hanno seguiti hanno subito pensato che i due siano tornati insieme. Al momento non ne abbiamo risposta. Potrebbe essere che lo scatto sia stato pubblicato per chiudere un cerchio dopo quanto vissuto all’interno del format. Passiamo ad Antonio e Giorgia. Felici di averli ritrovati insieme anche nella puntata di Matrimonio a prima vista e poi, abbiamo scoperto che l’unica pecca è la distanza.

Visto che questa puntata dovrebbe essere stata registrata in estate, molti si chiedono se ad oggi sono ancora una coppia. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Matrimonio a prima vista, cos’è successo tra Antonio e Giorgia dopo il programma

Antonio e Giorgia alla scelta finale hanno deciso di non separarsi e nella puntata di Matrimonio a prima vista e poi hanno fatto sapere di essere ancora una coppia. La puntata dovrebbe essere stata registrata dopo qualche mese e quindi da allora di tempo ne è passato. Che cosa è successo tra gli sposi dopo?

Marco Rompietti, ex sposo di Matrimonio a prima vista, ha registrato insieme ad alcuni ex protagonisti del format il dopo. C’erano anche Antonio e Giorgia e Cristina. Purtroppo dalle loro affermazioni i due non sono più insieme. Giorgia ha spiegato che fino a dicembre 2021 si sono visti assiduamente ma da metà gennaio raramente. Ha poi confermato che adesso non si sente più all’interno di una coppia.

E’ poi intervenuto Antonio: “Mi sono trovato benissimo durante l’esperimento. Arrivati alla fine, al momento ‘e poi’ non mi sono voluto precludermi il fatto di riprovarci. Io e Giorgia quando ci vediamo stiamo benissimo ma anche quando non ci vediamo stiamo bene. Io ci ho creduto fino alla fine. Siamo arrivati a dicembre e dovevamo prendere una decisione. Abbiamo iniziato a parlare di separazione, volevamo farla, vogliamo farla. Non siamo riusciti a farla perchè per dicembre, io ho avuto difficoltà e non mi sono potuto spostare, poi il lavoro suo e il mio e non l’abbiamo fatta. C’è il matrimonio ancora in atto ma stiamo parlando di separazione. Vi dico, io non mi sento una coppia già da dicembre”. Antonio ha detto che hanno creato un bellissimo legame e che vuole molto bene a Giorgia ma non si sente più in una coppia e appena possibile procederanno con la separazione.