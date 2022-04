Primo appuntamento in crociera: quando inizia la nuova edizione con Flavio Montrucchio

Primo appuntamento in crociera, sta per partire la nuova edizione con Flavio Montrucchio: ecco quando inizia.

Flavio Montrucchio è alla conduzione di Primo Appuntamento. Il format prevede che due single si incontrino in un ristorante ma senza conoscersi. Il primo incontro avviene proprio durante una cena e soltanto alla fine decideranno se continuare a vedersi, se la scintilla o un minimo di interesse è scattato.

Il conduttore segue le coppie commentando gli accadimenti. Il programma in onda su real time ha dall’inizio della sua trasmissione un forte successo tanto che è stato realizzato un format che però si svolge in modo diverso, o almeno il posto non è il ristorante, parliamo di Primo appuntamento in crociera. Dopo il successo della scorsa edizione, a breve avremo modo di vedere nuovi single a bordo della nave da crociera: scopriamo quando inizia la nuova edizione.

Primo appuntamento in crociera con Flavio Montrucchio: parte la seconda edizione con nuove coppie

Il successo di Primo appuntamento ha portato alla realizzazione di un nuovo format, Primo Appuntamento in crociera. Il conduttore è Flavio Montrucchio che segue le coppie appena formate e commenta cosa accade tra di loro.

Il nuovo format prevede che due persone che non si sono mai viste prime, a bordo della nave da crociera MSC Grandiosa, accompagnati dal maitre, si incontrino per una cena insieme, un dopocena al chiaro di luna, un incontro a bordo piscina o in una suite e si conoscano parlando e raccontandosi. Soltanto alla fine, sveleranno nel confessionale da soli cosa pensano dell’altra persona e successivamente nel confessionale di ‘coppia’ esprimeranno se vogliono vedersi una seconda volta o interrompere la conoscenza. A differenza di Primo appuntamento, nel format possono esserci anche degli imprevisti, come l’arrivo di persone sempre single, che vogliono tentare di conquistare uno dei protagonisti o possono anche essere scelti dalla persona che ha ricevuto il rifiuto. Come vi abbiamo detto sta per partire la nuova edizione.

Primo appuntamento in crociera parte martedì 26 aprile alle 21.20 su Real time con la conduzione dell’amatissimo Flavio Montrucchio. Lo show dove l’appuntamento non finisce al ristorante comincia a breve con una nuova stagione tutta da vedere!