“E’ stato grazie a lei”: Luciana Littizzetto parla di Maria De Filippi, il racconto di un retroscena che non tutti conoscono.

Maria De Filippi e Luciana Littizzetto non hanno bisogno di presentazioni. Parliamo di artiste a tutto tondo, tra le più apprezzate nel nostro mondo dello spettacolo. Spesso le vediamo insieme in tv, soprattutto a C’è Posta per te, dove Luciana è stata più volte ospite della padrona di casa. Non tutti sanno, però, che le due sono legate da una profonda amicizia che va al di là delle telecamere. E che Maria De Filippi è stata fondamentale in una decisione presa dalla comica torinese.

A parlarne è stata proprio lei in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni qualche mese fa. Un’intervista nella quale ha racconto il toccante retroscena che riguarda proprio la De Filippi. Scopriamo i dettagli.

Luciana Littizzetto su Maria De Filippi: “È stato grazie a lei”, il retroscena che non tutti conoscono

Luciana Littizzetto è uno dei personaggi televisivi italiani più amati dal pubblico. Della sua carriera sappiamo tutto, ma non tutti sanno molto della sua vita privata. Non tutti sanno, infatti, che quindici anni fa, la comica ha deciso di diventare genitore affidatario ed ha accolto nella sua famiglia Jordan e Vanessa, due bambini che all’epoca si trovavano nella comunità di Pavia.

Una storia di cui Luciana parla nel suo libro “Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore”, ma proprio a Tv Sorrisi e Canzoni, la comica ha spiegato il ruolo che ha avuto Maria De Filippi in questa storia. “La scintilla è scoccata dopo una ‘defilippica’. È stato grazie a lei. Ero andata a prendere un caffè a casa sua e mi confidò che aveva iniziato questa esperienza“, spiega Luciana, facendo riferimento a Gabriele, il figlio che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno prima perso in affido e poi adottato nel 2004.

Dietro la scelta di Luciana Littizzetto, quindi, ci sono le parole di Maria De Filippi. Voi eravate a conoscenza di questo retroscena?