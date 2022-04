Stefano De Martino gela tutti: l’inaspettata decisione spiazza

La decisione di Stefano De Martino è stata talmente inaspettata che ha gelato davvero tutti: avete visto anche voi cosa ha fatto?

È, senza alcun dubbio, proprio lui uno dei protagonisti indiscussi di questa ventunesima edizione di Amici. Al di là del talento di ciascuno dei ragazzi, che quest’anno ha superato di gran lunga quello delle edizioni precedenti, il talent di Maria De Filippi continua ad essere un vero e proprio appuntamento imperdibile per la padrona di casa, i professori scelti e, perché no, anche i tre giudici.

Squadra vincente non si cambia: è proprio così che potremmo commentare la scelta di Maria De Filippi di volere nuovamente Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto di Savoia seduti sulle tre poltroncine rosse dei giudici. Il loro feeling, infatti, è chiaro a tutti il pubblico di Canale 5 ed ogni loro commento o siparietto si dimostra sempre imperdibile, oltre che più che obiettivo. Forse non tutti lo sanno, ma in queste ultime ore Stefano De Martino sta facendo chiacchierare un po’ tutti su un’inaspettata decisione presa. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Stefano De Martino, la decisione è davvero inaspettata: nessuno l’avrebbe mai pensato

Se da una parte c’è Stash che è finito sulla bocca di tutti per l’annuncio della seconda gravidanza della sua compagna, dall’altra c’è Stefano De Martino che non perso occasione di spiazzare tutti i suoi ammiratori per via di un’inaspettata decisione presa. Facciamo riferimento alle parole che l’amatissimo conduttore napoletano si è lasciato andare sulla sua vita privata.

Dopo la rivelazione di Belen Rodriguez di essere pronta a diventare mamma per la terza volta, anche Stefano De Martino è stato uno degli ospiti di Verissimo. Alla padrona di casa, l’ex ballerino di Amici si è raccontato come mai prima d’ora. Ed, oltre a rivelare di voler diventare anche lui di nuovo padre anche se con cautela, ha risposto alla domanda che un po’ tutti ci siamo fatti in queste ultime settimane: tra lui e Belen è ritornato il sereno? Secondo i settimanali di cronaca rosa, sembrerebbe proprio di si ed anche la stessa Rodriguez ha lasciato intendere qualche cosa in più a Le Iene, cosa dice Stefano in merito? Ebbene. Il bel napoletano ha spiazzato tutti con le sue parole. “Ti rispondo sinceramente, non voglio fare mistero di nulla. Ho una sana abitudine da un po’ di anni a non parlare di queste cose”, ha iniziato a dire. Spiegando che, per tutelare i suoi affetti, compreso suo figlio, sceglie di non aggiungere altro a tutto quello che già stanno scrivendo in questo periodo. “Io glisserei e andrei avanti, ma semplicemente perché non credo che sia salutare alimentare questo tipo di notizie!”, ha concluso.

Insomma, una scelta sicuramente saggia, ma che – senza alcun dubbio – ha deluso tutti coloro che da Stefano si aspettavano qualche piccola risposta in più. Cosa ne pensate?