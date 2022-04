Parte la seconda edizione del programma Ti spedisco in convento: come si svolge, location, e chi sono le suore.

Ti spedisco in convento è un format che abbiamo avuto modo di vedere nel 2021 con la prima edizione. Delle ragazze che conducono una vita molto movimentata, spesso lontana dagli schemi e lontana soprattutto da molte regole entrano in un convento dove devono vivere per circa 4 settimane.

In queste settimane devono ‘cambiare’ vita e seguire le regole delle suore che le accompagnano in questo viaggio interiore. Sono tante le cose da fare all’interno del convento e da rispettare, come svegliarsi presto la mattina, pregare, non fare baldoria, aiutarsi a vicenda e aiutare nelle faccende domestiche, ma sono molti anche i momenti di riposo insieme, tra sorrisi, emozioni e tanti buoni consigli. Nella prima edizione le ragazze hanno stretto un legame molto bello con le religiose e nonostante gli alti e bassi, sono riuscite a trovare qualcosa di buono in questa esperienza. Adesso sta per partire la nuova edizione: scopriamo quando inizia, qual è il convento scelto e chi sono le suore.

Ti spedisco in convento 2: quando inizia la nuova edizione, protagonisti, location

Dopo il successo della prima edizione sta per partire la seconda. Ti spedisco in convento è pronto ad immergerci nella quotidianità di sei ragazze che vivranno in un convento insieme alle suore del posto. Il format mostra cosa accade quando due mondi molto lontani tra di loro entrano in contatto anzi vivono insieme 24 ore su 24.

Le ragazze però prima di arrivare nel luogo religioso non sono a conoscenza della destinazione ma pensano che dovranno iniziare un’avventura consona al proprio stile di vita. Si ritroveranno invece alle porte del convento. Ma quando inizia la seconda edizione di Ti spedisco in convento e dove si svolge? La nuova edizione parte il 17 aprile su Real Time ma è disponibile dal 10 aprile su Doscivery+.

Ad aprire le porte alle 6 ragazze senza regole è il Convento delle suore Figlie del Divino Zelo. Ma chi sono le suore? Nella struttura religiosa ad accompagnare le giovani in questo percorso c’è Suor Carolina, consigliera provinciale, la madre superiora Suor Patrizia, Suor Julind, un’appassionata di musica, e ancora Suor Laxmi, appassionata di botanica e Suor Agnes, abile in cucina. Al momento non conosciamo il nome delle ragazze, li scopriremo a breve.