Tutti conoscono Arnold Schwarzenegger, ma sapete in che cosa è laureato?

Tutti amano e conoscono il mitico Arnold Schwarzenegger, ma sapete in che cosa è laureato? Scopriamolo insieme.

Parlare di Arnold Schwarzenegger vuol dire spaziare da un ambito ad un altro, tutti differenti tra di loro. Dal culturismo al cinema fino alla politica, l’attore ha lavorato con impegno e sacrificio. Nato a Thal, in Austria, presta il servizio militare obbligatorio ma sembrerebbe che abbia poi disertato per partecipare al concorso Mister Europa, nel quale trionfa.

Fanno seguito altre partecipazioni a concorsi simili e inizia la carriera da culturista, dove comincia a guadagnare fama. Il suo fisico così prestante e muscoloso lo aiuta ad ottenere i primi ruoli cinematografici. Nel 1977 raggiunge una maggiore notorietà grazie al film Uomo D’Acciaio. Ma il ruolo che lo ha reso noto a livello nazionale fu quello del protagonista in Conan IL Barbaro cui ha fatto seguito il primo film dell’esalogia Terminator. Schwarzenegger è considerato tra i più rappresentativi interpreti dei film d’azione. Si è impegnato anche nella carriera politica, divenendo il governatore della California nel 2003, riconfermato nel 2006. Al termine del suo mandato nel 2011 , è tornato al cinema. Recitazione, culturismo, politica sono solo alcuni dei campi in cui l’attore ha mostrato grande impegno. Ma Arnold prima ancora del successo ha conseguito anche la laurea: sapete in che cosa?

In che cosa è laureato Arnold Schwarzenegger: il percorso di studio dell’attore

Attore, politico, imprenditore, produttore cinematografico ed ex culturista, Arnold Schwarzenegger è questo e molto altro. Una carriera immensa, tanti i film a cui ha preso parte, tanti i premi e riconoscimenti ricevuti, tanti traguardi raggiunti nel culturismo e nella stessa politica, tanto da diventare per ben due mandati Governatore della California.

L’attore è conosciuto a livello mondiale. Ha iniziato a muovere i primi passi in concorsi di bellezza per poi passare al culturismo e al cinema, fino alla politica. Dopo la fine del secondo mandato come governatore è ritornato al cinema. Ma ad ampliare la carriera dobbiamo aggiungere anche un brillante percorso universitario. Sapete in che cosa si è laureato?

Arnold Schwarzenegger ha conseguito la laurea in Economia e commercio, per poi specializzarsi in marketing dello sport all’università di Wisconsin. Dopo la laurea la strada per l’attore è stata tutta in salita.