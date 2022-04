Al Bano, il ‘no’ a Loredana Lecciso: ecco il motivo che nessuno immagina; la confessione del cantante a Verissimo.

Al Bano è una vera e propria colonna della musica italiana. E, nell’ultima puntata di Verissimo, si è raccontato a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin, tra carriera e vita privata. L’artista pugliese ha ripercorso i momenti più belli della sua infanzia a Cellino, ha parlato del rapporto speciale con i suoi figli e della delicata situazione in Ucraina. Non è mancata la parentesi dedicata alla sua attuale storia con Loredana Lecciso. È a questo punto che il cantante si è lasciato andare ad una confessione.

Al Bano sposerò Loredana? La risposta è no e c’è un motivo ben preciso. Ecco cosa ha raccontato il cantante a Silvia Toffanin.

Perché Al Bano non sposa Loredana Lecciso? A rivelare il motivo è stato proprio lui

“È una sofferenza, ma siccome sono anche cosciente che ci sono sofferenze superiori, se vogliono così che facciano così tanto i social la mia vita non la cambieranno. Faranno delle fotografie secondo loro, non per quello che io sono o per quello che noi siamo in famiglia. C’è una totale differenza…” Con queste parole, Al Bano Carrisi commenta i continui pettegolezzi sulla sua vita sentimentale e, in particolare, sulla storia con Loredana Lecciso. Una storia trattata dai media come una “soap opera”, ha scritto proprio Loredana sui suoi social.

“Ho letto anche che ti sposi”, esclama la Toffanin. Ed è a questo punto che Al Bano spiega il motivo per cui non sposerà Loredana: “Io l’ho già fatto, era il 26 di luglio del 1970. Un matrimonio nella vita basta, è sufficiente. È un capitolo nuovo. Perché vedi, bellissimo matrimonio, bella vita insieme, poi è arrivato purtroppo anche il divorzio. Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, l’ho già vissuta e non mi è piaciuta per niente la seconda parte”.

Queste le parole di Al Bano, che conclude così: “L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”. E voi, avete seguito l’intervista di Al Bano a Verissimo?