L’amatissima star di Beautiful qui era solo una bambina: l’avete riconosciuta? Oggi è una delle attrici più apprezzate della soap opera americana.

Sono tanti i personaggi famosi che, attraverso i propri profili social, aprono il cassetto dei ricordi e condividono con i fan immagini del passato. Scatti inediti in cui si mostrano bambini o giovanissimi, spesso ricordando gli inizi della propria carriera. A questo proposito, guardate bene questa piccola: riuscite a riconoscerla?

I suoi lineamenti delicati non sono cambiati affatto: oggi questa bambina è cresciuta ed è diventata una famosa attrice. Se vi dicessimo che è una delle protagoniste della soap opera Beautiful? Se siete curiosi di sapere di chi si tratta, continuate a leggere!

Questa bambina oggi è un’amatissima attrice di Beautiful: avete capito di chi si tratta?

Forse non tutti lo sanno, ma Beautiful quest’anno ha compiuto 35 anni! Proprio così, la prima puntata in assoluto della soap opera americana andò in onda nel marzo del 1987. Un giorno che segnò l’inizio di uno straordinario successo per la serie, che tiene incollati alla tv telespettatori di tutto il mondo. Ma quanti personaggi sono passati per Los Angeles in tutti questi anni?

Impossibile rispondere con un numero! Quel che è certo è che tra i personaggi più amati c’è quello di cui vi parliamo oggi. Torniamo allo scatto che vi abbiamo mostrato prima: chi è quella dolcissima bimba? Si tratta di Ashley Jones, l’attrice che dal 2004 interpreta il ruolo di Bridget Forrester in Beautiful! Negli ultimi anni, la figlia di Brooke ed Eric non si è vista molto, ma ben presto farà il suo ritorno nella soap. E non per un motivo piacevole… Vedremo Bridget in ospedale, alle prese con la delicata situazione di Steffy Forrester, in coma dopo essere stata ferita da Sheila Carter.

Nonostante la cornice drammatica, i fan sono stati felicissimi di rivedere Ashley nei panni della figlia di Brooke. Per quanto tempo resterà a Los Angeles? Non ci resta che attendere nuove anticipazioni per scoprirlo!