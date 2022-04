Amici 21, arriva un durissimo attacco ad Alessandra Celentano: l’allieva è una furia; cosa è successo dopo la puntata del serale.

Prosegue l’avventura al serale dei concorrenti di Amici 21. La sfida si fa sempre più ardua e il clima sempre più incandescente: chi salirà sul gradino più alto del podio quest’anno? Staremo a vedere! Nel frattempo, non mancano le discussioni. E, molto spesso, a generarle è lei, Alessandra Celentano.

La maestra di danza classica, nel cast della trasmissione da più di 20 anni, non ha mai avuto peli sulla lingua nell’esprimere i suoi giudizi. Ma non sempre gli allievi accettano di buon grado le sue parole… È proprio quello che è accaduto dopo la puntata di sabato 9 aprile: alcune affermazione dell’insegnante hanno fatto infuriare non poco alcuni allievi. Una in particolare si è lasciata andare ad uno sfogo che non è passato inosservato. Scopriamo cosa è successo!

Amici 21, Alessandra Celentano nel mirino di un’allieva: arriva un durissimo attacco dopo la puntata

Nel corso dell’ultima puntata del serale, Alessandra Celentano ha commentato con parole non proprio positive le esibizioni di Serena e Dario. Sul tuca tuca di Serena e Nunzio, la maestra si è espressa così: “Era talmente amatoriale da sembrare quasi simpatica, pensa il livello.” Questo, invece, il commento su Dario, che mette a paragone con il suo allievo Michele: “Ci sono dei requisiti che bisogna avere per forza, c’è un abisso fra i due... Ti vedo sempre uguale, sempre le stesse cose, sempre monotono, sempre noioso…”

Tornati in casetta dopo la puntata, Serena e Dario si sfogano parlando della puntata. Dario spiega di non aver mai visto esaltare, nel corso delle puntate, la versatilità di Michele, pur riconoscendo il talento del ballerino. È a questo punto che si inserisce Serena, che non si trattiene: “Ogni volta dice questa versatilità, ma dove? Michele è stupendo, lo adoro come ballerino, però cioè dai… Ogni volta con questa versatilità, ci ha rotto pure le p****.”

La ballerina sottolinea come Dario sia il più versatile della scuola e non è affatto d’accordo con le parole della maestra, che ritiene Michele più versatile di Dario: “Devi avere proprio la faccia tosta.. è dire “non capisco un c****” ragazzi, cioè… ha fatto una figuraccia.” Infine, un altro commento sul tuca tuca: “Quella davvero non capisce un c****”

Insomma, parole decisamente forti quelle di Serena nei confronti della Celentano. La prof di danza replicherà? Non ci resta che seguire il prossimo day time!