Attore di successo di fine anni ’90: cosa fa oggi Lorenzo Ciompi?

Lorenzo Ciompi è stato un attore amatissimo di successo a partire da fine anni ’90, ma che fine ha fatto oggi? Com’è la sua vita adesso.

Nato a Firenze l’11 Gennaio del 1963, compie il suo esordio sul piccolo schermo recitando per due famosissime ed amatissima fiction straniere. Stiamo parlando proprio di ‘Santa Barbara’ e dello storico ‘Beautiful’. Dopo questi primi ‘approcci’, il buon Lorenzo Ciompi si fa conoscere ed amare dal pubblico italiano nei ruolo di Andrea Gherardi in Vivere. Dopo quel momento, la carriera dell’attore fiorentino in Italia prendere letteralmente il volo. Protagonista indiscusso della famosa soap opera italiana, Ciompi entra a far parte del cast di ‘Commesse’ ed anche di ‘Incantesimo’. La sua carriera è all’apice del successo in quel momento. E, grazie ai suoi ruoli, riesce ad aggiudicarsi addirittura ben 3 Telegatti. Che fine ha fatto oggi, però? Sono trascorsi anni dalla sua ultima partecipazione sul piccolo schermo, ma com’è la sua vita attualmente? E, soprattutto, come lo ritroviamo? Scopriamo tutto quello che occorre sapere in merito.

Che fine ha fatto oggi Lorenzo Ciompi dopo il successo?

Tra i tantissimi attori che hanno preso parte alle soap opera di fine anni ’90, Lorenzo Ciompi è tra quelli che ha saputo cavalcare l’onda del successo in un vero e proprio batter baleno. Dapprima in ‘Vivere’ ed, in seguito, nel cast di ‘Commesse’ e ‘Incantesimo’, l’attore fiorentino ha dato vita alla parte più corposa ed importante della sua carriera a partire dalla fine degli ani ’90. È proprio per questo motivo che, ad oggi, sono tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto.

A quanto pare, sembrerebbe che Lorenzo Ciompi abbia detto addio al piccolo schermo. Dopo aver condotto, nel lontano 2009, il programma ‘Le case di Lorenzo’, l’attore ha salutato i riflettori. E, nel 2011, ha pubblicato il suo primo libro. Ad oggi, non ci è ancora chiaro cosa faccia. Sul suo canale Instagram, però, siamo riusciti a rintracciare un suo sito ufficiale che rimanda ad un e-commerce online.

Che dire? Non è affatto cambiato negli anni, vero?