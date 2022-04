Avete mai visto Paola Caruso senza trucco? Ecco com’è la concorrente del La pupa e il secchione senza make up.

Paola Caruso soltanto nella scorsa puntata è entrata a far parte de La pupa e il secchione, programma condotto da Barbara D’Urso. E’ in coppia con Edoardo Baietti, un 27 enne, docente universitario a contratto e giornalista.

La showgirl oggi è famosa al grande pubblico, ma sapete come ha avuto inizio la sua carriera? Paola ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda. La svolta c’è stata poi a Miss Italia dove ha vinto il titolo di Miss Moda Mare Triumph Calabria. Il ruolo che l’ha consacrata è quello della Bonas in Avanti un altro. E’ stata anche concorrente di un altro reality. Nel 2011 si è classificata al quarto posto a L’Isola dei famosi e ha partecipato al medesimo format in Spagna.

Paola è molto attiva sui social dove è seguitissima. Pubblica scatti sempre diversi in cui sfoggia tutta la sua bellezza. Anche al naturale, senza trucco e senza filtri, incanta: voi l’avete mai vista senza make up?

Paola Caruso senza filtri e trucco: la showgirl sfoggia una bellezza tutta al naturale

La pupa e il secchione ha avuto inizio il 15 marzo con la conduzione di Barbara D’Urso. I concorrenti sono stati scelti con cura attraverso dei provini. Vivono insieme in una meravigliosa villa e sono in coppia.

Durante la settimana devono impegnarsi studiando perchè in puntata vengono sottoposti a delle prove. Paola Caruso è entrata a far parte ufficialmente del reality la scorsa settimana. E’ stata affiancata al secchione Edoardo Baietti. Mentre il giovane non è noto al mondo della televisione e allo spettacolo, la Caruso è conosciutissima tanto che, anche sui social è molto seguita. La showgirl ha una bellezza da mozzare il fiato e anche senza trucco non possiamo dire il contrario.

In questo scatto infatti vediamo la Caruso senza make up. E’ stata proprio lei a pubblicarlo sul suo profilo in cui non mancano foto. Anche senza trucco è bellissima, notiamo i suoi lineamenti e i suoi colori chiari e gli occhi, grandi e verdi.