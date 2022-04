Benedetta Parodi in tenuta casalinga: balza subito agli occhi un ‘dettaglio’ dell’abbigliamento

Benedetta Parodi si mostra sui social in tenuta casalinga: c’è un dettaglio del suo abbigliamento che subito balza agli occhi.

Se il suo successo televisivo è spietato, non si può dire affatto il contrario di quello social. Con un profilo che vanta un numero di followers davvero impressionante, Benedetta Parodi è tra le vere e proprie stelle di Instagram.

Sul suo canale Instagram, Benedetta Parodi è solita condividere ogni cosa. A partire dai piccoli “segreti” della sua forma fisica fino a scatti completamente al naturale, la conduttrice televisiva non perde mai occasione di potersi mostrare ai suoi sostenitori. L’ha fatto anche qualche giorno fa, sapete? È chiaramente in tenuta casalinga in compagnia del suo piccolo Snoopy, eppure c’è un dettaglio del suo abbigliamento che subito balza agli occhi dei suoi più attenti sostenitori. Curiosi di sapere di che cosa parliamo?

Benedetta Parodi in tenuta casalinga: anche voi avete notato quel dettaglio?

Una bacheca piuttosto variegata, quella Instagram di Benedetta Parodi, sulla quale l’amatissima conduttrice è solita condividere ogni cosa. Spulciandolo con attenzione, ad esempio, siamo riusciti a rintracciare scatti che la ritraggono nel backstage di Bake Off, in compagnia della sua famiglia ed, infine, in tenuta casalinga. Alcuni giorni fa, come dicevamo precedentemente, la bella Parodi si è mostrata ai suoi sostenitori mentre era intenta a godersi un po’ del relax della sua casa.

Bella più che mai, con un sorriso smagliante e in compagnia del suo piccolo cagnolino, Benedetta Parodi non ha potuto affatto fare a meno di condividere un classico momento della sua quotidianità. A catturare subito l’attenzione dei suoi sostenitori, però, è stato un “dettaglio” del suo abbigliamento sfoggiato per l’occasione.

Con indosso una deliziosa canottiera verde, Benedetta Parodi ha anticipato di gran lunghe le alte temperature. È proprio per questo motivo che un utente Instagram non ha potuto fare a meno di notare quanto le maniche della maglia indossata siano decisamente corte. “Fa ancora freddo”, recita il commento a corredo del post. Cosa ne pensate? Anche voi avevate notato questo piccolo “dettaglio”?