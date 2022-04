Benedetta Rossi senza trucco, filtri e luci: si mostra al naturale e mette in evidenza un ‘dettaglio’

Benedetta Rossi si è mostrata al suo pubblico senza trucco, filtri e luci: c’è un dettaglio che però mette subito in evidenza.

Uno scatto completamente al naturale, quello che alcuni giorni fa Benedetta Rossi ha condiviso sul suo canale social ufficiale. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione dei suoi sostenitori.

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di scatti al naturale dei nostri amatissimi personaggi dello spettacolo. Ricordate, ad esempio, quando vi abbiamo mostrato Antonella Clerici in tenuta casalinga oppure Csaba Dalla Zorza appena sveglia? Ebbbene. Spulciando la nostra bacheca Instagram, siamo “incappati” in uno scatto senza trucco della bellissima Benedetta Rossi. Voi l’avete mai vista? In questa fotografia sui social, l’amatissima food blogger si mostra al suo pubblico senza alcun tipo di abbellimento estetico, ma soprattutto senza filtri e luci. Insomma, uno scatto completamente al naturale e che ci mostra la simpaticissima Rossi in tutto il suo splendore. C’è un “dettaglio”, però, che la stessa Benedetta non può fare a meno di notare ai suoi sostenitori.

Benedetta Rossi senza trucco: scatto al naturale, ma lei mette in evidenza un “dettaglio”

Chi di voi non ha mai pensato di trascorrere una giornata all’aperto, godendosi il sole e questa dolce aria primaverile? È questo, senza alcun dubbio, quello che avrà pensato di fare Benedetta Rossi per staccare un po’ dalla sua solita routine. La sua casa, come in molti sanno, è completamente immersa la verde. E la food blogger, approfittandosi di queste calde giornate, ha scelto di trascorrere un po’ del suo tempo nella campagna circostante alla sua dimora.

Sole, caldo e tanto verde: insomma, una combo perfetta! Per tale motivo, quindi, come si fa non farsi scappare un selfie? È proprio questo che ha fatto Benedetta Rossi e che ha immediatamente condiviso coi suoi sostenitori. In questa foto, come dicevamo, la padrona di casa di “Fatto in caso per voi” si è mostrata al suo pubblico senza trucco, senza l’ausilio di filtri e, soprattutto, senza le luci dei riflettori. Com’è al naturale? Decisamente bellissima, ma lei c’è un dettaglio che non può fare a meno di mettere in evidenza.

“Nella foto si vedono poco i fiori, ma molto le rughe”, scrive Benedetta Rossi per sottolineare la sua naturalezza. Cosa ne pensate? Noi condividiamo a pieno le parole di Sandra Milo, voi?