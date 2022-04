Brutta notizia: per Filippo Bisciglia un durissimo colpo, cosa farà adesso? Il colpo di scena che nessuno si aspettava.

È uno dei personaggi più amati della nostra televisione: il pubblico impazzisce per lui e per il suo stile nel condurre. Temptation Island, senza di lui, non è la stessa cosa. Si, parliamo proprio di Filippo Bisciglia, ormai volto fisso della trasmissione di Maria De Filippi. Quella di cui vi parliamo oggi, però, non è una buona notizia.

Alcune voci erano già trapelate nei mesi scorsi, ma solo qualche ora fa è arrivata la conferma, attraverso TV Blog. Un brutto colpo per l’ex concorrente dei Grande Fratello e per i suoi fan. Curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Brutta notizia per Filippo Bisciglia: un colpo di scena che non fa piacere ai fan

Una notizia che non farà piacere ai tantissimi appassionati del programma: Temptation Island non andrà in onda la prossima estate! A confermarlo è stato Tv Blog, dando credito alle voci che circolavano da diversi mesi. Secondo quanto si legge, però, non si tratterebbe di uno stop definitivo. Il docu reality dedicato alle coppie, infatti, potrebbe essere trasmesso con qualche mese di ritardo, il prossimo autunno. È quello che si augurano i tantissimi telespettatori del programma, che è diventato ormai un appuntamento fisso di ogni estate.

Un appuntamento fisso anche con Filippo Bisciglia, ormai fisso alla conduzione del reality e amatissimo dai telespettatori. Che non possono che sperare di vederlo al timone della prossima edizione del programma, anche se in ritardo! Al momento, i telespettatori possono ‘consolarsi’ con la visione di Ultima Fermata, un nuovo format, sempre targato Maria De Filippi, che ricorda il reality estivo: anche qui alcune coppie in crisi analizzano le loro storie per decidere se chiudere o continuare a stare insieme.

Ma cosa andrà in onda su Canale 5 al posto di Temptation Island? Secondo Tv Blog, Mediaset potrebbe affidare la prima serata destinata al reality alle repliche dell’ultima stagione di Tu si que vales. Non ci resta che attendere ulteriori news per scoprire cosa accadrà e se Temptation Island tornerà. Noi, naturalmente, ce lo auguriamo!