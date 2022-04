Dramma per l’ex tronista: “Ho pensato di morire”, racconto da brividi

Un dramma impressionante, quello capitato all’ex tronista di Uomini e donne: “Ho pensato di morire”, il racconto da brividi.

Sui propri canali social ufficiali, si sa, si è soliti condividere ogni cosa. C’è chi ama condividere scatti appartenenti al loro passato, proprio come ha fatto Eros Ramazzotti un bel po’ di tempo fa, e chi sceglie di raccontare al loro pubblico tutto ciò che riguarda la loro vita.

Non solo dolci annunci o proposte di matrimonio, ma anche veri e propri racconti da brividi. Insomma, i nostri canali sono diventati un po’ come i “vecchi” diari segreti, sui quali le ragazzine erano solite scrivere ogni cosa. È proprio quello che, diverse ore fa, l’ex amatissima tronista di Uomini e donne ha fatto, raccontato al suo pubblico Instagram l’incredibile dramma vissuto nella notte. “Ho passato una delle notti più brutte della mia vita”, ha iniziato a dire l’amatissimo volto del dating show di Maria De Filippi. Spiegando di essersi recata addirittura al pronto soccorso la notte precedente e di aver pensato di stare per morire. Scopriamo insieme cos’è successo.

Dramma per l’ex tronista di Uomini e Donne: cosa ha raccontato su Instagram

Attivissima sul suo canale social ufficiale, l’ex tronista di Uomini e donne – diverse ore fa – non ha potuto fare a meno di raccontare le ore difficili vissute la notte precedente. “Ho pensato mi stesse venendo un infarto”, ha spiegato l’ex volto del dating show, rivelando cosa le è esattamente successo. Stiamo parlando di Sonia Lorenzini, ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo, ex tronista ed anche ex concorrente del GF Vip.

Stando a quanto si apprende dalle sue parole, Sonia Lorenzini ha avuto un forte attacco di panico, che le ha fatto davvero temere il peggio. “Non era mai successa nella vita. Ho cercato ad avere un respiro pesante come se avessi un groppo, mi formicolavano le mani e la testa ha iniziato a girarmi”, ha raccontato ancora. Un dramma bello e buono, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, l’ha lasciata fortemente scossa. “Oggi riposerò”, ha concluso.

Ci auguriamo che ad oggi Sonia stia decisamente meglio! In bocca al lupo!