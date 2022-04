Floriana Secondi, avete mai visto il suo compagno Angelo? Chi è e che lavoro fa

Floriana Secondi è una delle naufraghe de l’Isola dei famosi 2022: avete mai visto il suo compagno Angelo? Chi è e che lavoro fa.

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Floriana Secondi in Honduras. L’ex vincitrice del Grande Fratello non si è ambientata al meglio sull’isola, entrando in conflitto con diversi naufraghi: è finita più volte in nomination e, ieri, è tornata su Playa Sgamada, avendo perso il televoto della serata. La naufraga, senza peli sulla lingua, ha anche attaccato il programma, che ha accusato di mostrare un’immagine di lei distorta, montando le varie clip in onda in puntata. Per addolcirle la serata e farle capire che è amata, la produzione ha organizzato una sorpresa per lei nel corso della puntata di ieri: Floriana ha potuto parlare con il suo compagno Angelo!

Una sorpresa del tutto inaspettata, essendo Angelo poco abituato a stare davanti alle telecamere: è la prima volta che è apparso in un programma tv, come sottolineato da Ilary Blasi. Siete curiosi di vederlo?

Isola dei Famosi, chi è il compagno di Floriana Secondi: si chiama Angelo

Floriana Secondi è una delle protagoniste assolute de L’Isola dei Famosi 2022. Dapprima in coppia con Antonio Zequila e successivamente con Clemente Russo, anche in questa esperienza la concorrente sta dimostrando di avere un carattere forte e deciso. A sostenerla, dall’Italia, c’è il figlio Domiziano, nato dalla storia d’amore con Mirko Fantini, e il suo attuale compagno Angelo.

Si tratta di un architetto di Roma al quale l’ex vincitrice del Grande Fratello è legata da ben sette anni: i due, però, si conoscono da 18 anni. Angelo è lontano dal mondo dello spettacolo e dalle luci dei riflettori, ma per la sua Floriana è stato ospite in studio proprio nella puntata di ieri del reality show di Canale 5.

Sarà riuscito Angelo a dare la giusta carica a Floriana per proseguire al meglio la sua avventura in Honduras? Non ci resta che seguire le prossime puntate della trasmissione condotta da Ilary Blasi. Vi piacerebbe rivedere Floriana di nuovo in gioco su Playa Acopiada?