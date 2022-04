Tutti se lo chiedono: Ilary Blasi svela un “segreto” della diretta, non tutti lo immaginano

Tutti si saranno posti questa domanda, ma solo adesso Ilary Blasi ha svelato un “segreto” della diretta: non tutti l’avrebbero mai immaginato.

Elettrizzante e scoppiettante, questa sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Condotta per la seconda volta consecutiva da Ilary Blasi, l’adventure reality si sta dimostrando più che imperdibile.

Con un cast incredibile e due opinionisti d’eccezione, L’Isola dei Famosi continua a confermarsi un programma seguitissimo. A renderlo ancora di più così, è l’incredibile simpatia della sua padrona di casa. Sempre pronta a divertirsi e a divertire il suo pubblico con le sue battute spontanee e la sua semplicità, Ilary Blasi rappresenta proprio la conduttrice giusta al posto giusto. Vogliamo parlare, inoltre, della sua bellezza? Puntata dopo puntata, la bella romana sfoggia degli outfit pazzeschi che, in men che non si dica, conquistano tutti. C’è un “dettaglio”, però, a cui tutti non possono fare a meno di fare riferimento: sapete che c’è un “segreto” in merito? A svelare ogni cosa, è stata proprio la diretta interessata a TV Sorrisi e Canzoni. Pronti a saperne di più?

Ilary Blasi svela un “segreto” della diretta: non tutti lo sanno

Davvero pazzesca, Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi. Con degli outfit o “dettagli” formidabili e, soprattutto, adatti a ciascuna puntata, la conduttrice romana sa sempre come ammaliare il suo pubblico. C’è una domanda che, senza alcun dubbio, tutti si sono posti: i tacchi indossati sono vertiginosi, ma come fa la Blasi a resistere per ben 4 ore di diretta? Forse non tutti lo sanno, ma la bella Ilary nasconde un vero e proprio “segreto”.

A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata a Tv Sorrisi e Canzoni. Qualche giorno prima dell’inizio de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha svelato il suo trucchetto per resistere tante ore sui tacchi. “Ho trovato vari escamotage”, ha detto. Rivelando, inoltre, di essere solita sedersi su un muretto durante le prove, trovare alcuni punti di appoggio o, addirittura, farsi entrare uno sgabello durante le nomination. Insomma, un retroscena davvero incredibile a cui non tutti avranno mai fatto caso.

L’avreste mai immaginato?