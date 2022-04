La dottoressa Pimple Popper, Heather: episodio clamoroso, la sua vita è cambiata

La dottoressa Pimple Popper, dopo l’episodio clamoroso la vita di Heather è fortemente cambiata: cos’è successo nel dettaglio.

Un vero e proprio episodio clamoroso, quello che era capitato ad Heather prima della sua partecipazione a La dottoressa Pimple Popper e che aveva fortemente condizionato la sua vita.

Dopo la storia choc di Leonard e della sua protuberanza, non possiamo fare a meno di raccontarvi di quella di Heather. Di appena trentadue anni, la donna ha raccontato di avere una protuberanza enorme dietro la gamba da circa due anni. A differenza di Brandon, però, l’escrescenza di Heather è cresciuta in seguito ad un episodio davvero clamoroso: la gravidanza! Durante il periodo della gestazione, infatti, la trentaduenne ha raccontato di aver messo su tantissimi chili, determinando la crescita di questa enorme massa dietro la gamba che le rendeva impossibile anche sedersi. “Mi sono rivolta ad un medico, mi ha detto che era un nodulo e che quando sarei dimagrita, sarebbe sparito”, ha detto. Da come si può chiaramente comprendere, non è stato affatto così.

La dottoressa Pimple Popper, Heather: l’enorme escrescenza dietro la gamba, cos’è successo

A partire dall’indossare indumenti contenitivi sotto il costume da bagno fino all’abitudine di programmare ogni cosa nel minimo dettaglio, Heather ha raccontato di non volere più vivere in quel modo. E di essere disposta a tutto pur di ritornare ad essere la donna di prima. È proprio per questo motivo, quindi, che ha scelto di chiedere aiuto alla dottoressa Pimple popper.

“Mi sentirei devastata se non potesse aiutarmi”, ha detto Heather alle telecamere prima di incontrare la dottoressa Lee. Appena vista la situazione, però, la dermatologa non ha potuto fare a meno di tranquillizzare la sua paziente. Seppure abbastanza grande, l’escrescenza era talmente mobile che poteva essere rimossa senza alcun tipo di problema.

Seppure posizionato molto in profondità, la dottoressa ha rimosso facilmente il grosso lipoma di Heather dalla sua gamba, rendendola soddisfatta del risultato ottenuto. Tutto bene quel che finisce bene, quindi. Ci auguriamo che, ad oggi, Heather sia nuovamente serena.