La pupa e il secchione, Annaclara: laurea e cosa fa nella vita

Annaclara è una concorrente de La Pupa e il secchione: scopriamo in che cosa è laureata e cosa fa nella vita.

Barbara D’Urso è alla conduzione della nuova edizione de La pupa e il secchione. Ha scelto un cast pazzesco. Molti i personaggi noti al pubblico e alcuni invece sono alla prima apparizione televisiva. Per commentare quanto succede in puntata la conduttrice ha scelto tre opinionisti d’eccezione, Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style.

I concorrenti vivono insieme in una villa meravigliosa e sono in coppie. Durante la settimana devono impegnarsi perchè in puntata sono messi alla prova. Le coppie sono formate da pupi e secchione e secchioni e pupe. Tra le secchione c’è anche Annaclara Hellwig ed è in coppia con Francesco Chiofalo. Cosa sappiamo della concorrente? Scopriamo in che cosa è laureata e cosa fa nella vita.

La pupa e il secchione show, chi è Anna Clara: laurea e cosa fa nella vita

Annaclara Hellwig è una concorrente de La pupa e il secchione. La nuova edizione è iniziata il 15 marzo con tante sorprese e colpi di scena. Nelle puntate andate in onda abbiamo visto che ci sono stati vari ospiti, come Lulù o Alex Belli.

Il reality ha visto anche un abbandono, oltre ad un prima eliminazione. Flavia Vento ha deciso di lasciare il gioco e al suo posto è arrivata Elena Morali che abbiamo conosciuto molti anni fa proprio in veste di pupa, in una primissima edizione del programma. Tra le concorrenti c’è anche Annclara Hellwig: cosa sappiamo su di lei? Scopriamo che cosa ha studiato e cosa fa oggi nella vita.

Annaclara lo spiega nel video di presentazione ma esordisce dicendo: “Ho più libri che relazioni interpersonali, questo rende l’idea”. La concorrente è laureata con 110 e lode in Scienze economiche ed è una docente di geografia e matematica: “Sono una secchiona e soprattutto sono una secchiona sfigata. Con gli uomini il mio savoir faire è pessimo. Mi vedo imperfetta, bruttina”. Inoltre nel video dice che non vorrebbe mai essere una pupa e che preferisce essere brutta ma intelligente. A voi piace la secchione de La pupa e il secchione 2022?