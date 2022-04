Lorella Boccia svela il suo segreto di bellezza: come è tornata in forma dopo il parto

Lorella Boccia, come ha fatto a tornare in forma dopo il parto perdendo 15kg: la ballerina svela il suo segreto di bellezza

Occhi che parlano ed un sorriso smagliante, Lorella Boccia è davvero meravigliosa. Una personalità molto forte, una donna grintosa e piena di energia. Nello studio di Amici, la bellissima ballerina ci ha conquistati a passi di danza.

Oggi però la sua vita è molto diversa. Ha lasciato la scuola di Amici dove è stata ballerina professionista sino al 2020 ed occupa ora il posto da conduttrice insieme a Clementino nello show in onda dal prossimo Lunedì su Rai 2, Made in Sud. Convolata a nozze con il suo compagno di vita, Niccolò Presta, i due hanno poi consolidato ancora di più il loro legame mettendo al mondo la piccola Luce Althea. Solamente 7 mesi fa, Lorella Boccia è diventata mamma per la prima volta.

Il cambiamento fisico non ha certamente spaventato la bellissima Lorella che ha affrontato e vissuto la gravidanza come un periodo sereno e magico. Dopo il parto però, ha cercato in poco tempo di rimettersi in forma. Qual è il suo segreto di bellezza? A svelarlo è proprio lei, cosa fa sapere.

Lorella Boccia, la ballerina svela il suo segreto di bellezza: come è tornata in forma dopo il parto

In precedenza l’ex ballerina si era raccontata dopo il parto e di come lo avesse affrontato. Intervistata da Di Più TV, la conduttrice di Made in Sud si è raccontata ed ha parlato del suo miglioramento fisico dopo la gravidanza. La giovane mamma ha fatto sapere di aver cominciato a dedicarsi alla propria forma fisica dopo i primi 4 mesi dal parto.

“Quando Luce aveva quattro mesi ho cominciato a darle il latte artificiale. E visto che mi era arrivata la proposta di Made In Sud mi sono messa sotto per tornare al mio peso forma.” – dice Lorella Boccia che a questo proposito intende poi svelare il suo ‘segreto di bellezza‘!

“Mi sono poi affidata ad una nutrizionista che ha studiato un piano alimentare giusto per me in grado di farmi dimagrire senza togliermi troppe energie“, fa sapere. E’ così che Lorella Boccia con sacrificio ed impegno è riuscita a ritornare in piena forma perdendo i 15kg accumulati durante il parto.

Non solo una sana e soprattutto equilibrata alimentazione adattata al proprio fisico, ma anche del sano movimento. Chi segue Lorella sui social sa che ama fare lunghe passeggiate, alle quali non ha mai rinunciato nemmeno durante la gravidanza, ed allenarsi per essere sempre al meglio!