Il messaggio di Guenda Goria: “Nonna è stata sottoposta ad un delicato intervento”

Guenda Goria fa sapere sui social che sua nonna è stata sottoposta ad un delicato intervento.

Guenda Goria è la figlia del giornalista Amedeo Goria e della conduttrice Maria Teresa Ruta. Insieme a sua mamma ha partecipato al Grande Fratello Vip ma nonostante non abbiano trionfato, restano tra le concorrenti più amate della quinta edizione del reality.

Negli ultimi mesi si è parlato molto di lei in riferimento al legame con Mirko Gancitano che presto diventerà suo marito. L’anno scorso infatti è arrivata una bellissima proposta di matrimonio. Purtroppo però nelle ultime ore l’ex concorrente ha vissuto dei momenti delicati. Sua nonna è stata sottoposta ad un delicato intervento.

Guenda Goria, sua nonna è stata operata: “E’ stata sottoposta ad un delicato intervento”

Guenda Goria ha fatto sapere sui social che sua nonna Rosella ha subito un’operazione. Il messaggio è arrivato nella giornata di lunedì 11 aprile. L’ex concorrente del Gf Vip ha pubblicato in successione degli scatti. Nella prima foto la sua mano stringe quella di sua nonna mentre negli altri è insieme alla famiglia.

A corredo del post ha scritto: “Cari amici, in questi giorni la nonna Rosella è stata sottoposta ad un delicato intervento. Oggi si è risvegliata. Forza Nonna! Sei la nostra generalessa e uscirai vittoriosa anche questa volta”. Non ci è dato sapere a cosa sia stata operata la nonna di Guenda, non ha riportato ulteriori dettagli.

Stando al messaggio però sembrerebbe che l’intervento sia andato a buon fine. Nelle storie instagram ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno mandato dei messaggi: “Grazie di cuore per il vostro immenso affetto, vi leggo tutti”, scrive e continua facendo sapere che appena sua nonna si riprenderà le farà leggere tutti i messaggi che le sono arrivati da parte dei suoi fan. Tanti i messaggi arrivati non solo dai suoi migliaia di fan, ma anche da tanti colleghi e amici del mondo dello spettacolo. Tutti hanno voluto mostrare a Guenda e alla sua famiglia ma soprattutto a nonna Rosella un grande affetto e tanta vicinanza.