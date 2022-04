“Sono vedovo, non l’ho mai detto”: l’attore gela tutti con queste parole

“Sono vedovo, non l’ho mai detto”: l’attore non aveva mai rivelato prima d’ora di aver perso sua moglie.

Edoardo Romano, membro del famosissimo trio comico I Trettrè, ne ha parlato per la prima volta: “Sono vedovo, non l’ho mai detto. Mia moglie è morta 33 anni fa all’inizio della mia carriera, non è riuscita a vedere quello che I Trettè hanno fatto“. Romano ha spiegato che per tanti anni non l’ha rivelato a nessuno. Soltanto in questa vecchia intervista l’ha confessato, dicendo anche di aver fatto il padre delle sue due figlie e anche il comico.

I Trettrè è lo storico gruppo comico partenopeo, attivo a cavallo tra gli anni ottanta e novanta e composto appunto da Edoardo Romano, Mirko Setaro e Gino Cagliandro.

Ai microfoni di RTL 102.5 NEWS, proprio l’attore ha anche parlato degli anni in cui il trio ha goduto di un ampio successo, spiegando le ragioni per le quali dopo tanti anni il gruppo si è sciolto: “Ad un certo punto della nostra carriera abbiamo pensato di fermarci perchè la televisione andava in una direzione che non ci piaceva”. Ha inoltre aggiunto che adesso, almeno quando c’è stata questa intervista, fanno cose diverse ma sono rimasti in contatto.