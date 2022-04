Tamy pesava quasi 300 kg: dopo Vite al Limite è un’altra persona, irriconoscibile; la trasformazione sconvolgente della protagonista del programma.

Di trasformazioni incredibili, in Vite al limite, ne abbiamo viste tantissime. La trasmissione racconta, infatti, il percorso di alcuni pazienti gravemente obesi, che decidono di rivolgersi al dottor Nowzaradan per perdere peso e riprendere in mano la propria vita. E di peso ne ha perso parecchio Tamy Lyn Murrell, che quando ha chiamato al programma pesava circa 300 kg.

La storia di Tamy è stata raccontata nell’ottava puntata della sesta stagione del programma, trasmessa nel maggio del 2018. All’epoca, la donna aveva 45 anni e pesava circa 290 kg. Siete curiosi di vedere come è diventata dopo? Resterete di stucco!

Vite al Limite, la trasformazione di Tamy vi lascerà senza parole: pesava quasi 300 kg

Come la gran parte dei protagonisti di Vite al Limite, anche Tamy Lyn Muller ha avuto un passato difficile. A soli otto anni ha perso il suo papà ed ha iniziato a rifugiarsi nel cibo per scappare dalla realtà. Successivamente, ha dovuto fronteggiare i problemi psicologici della madre e, ancora dopo, la separazione col padre di suo figlio. Una vita di sofferenze, che la donna ha affrontato mangiando in modo eccessivo: è arrivata a pesare quasi 300 kg. Ad un certo punto, però, Tamy Lyn ha deciso di dare una svolta alla sua vita e , grazie all’aiuto di Vite al Limite, ha raggiunto risultati straordinari.

Durante l’anno di permanenza nella clinica di Houston, Tamy ha perso più di 110 kg e, anche dopo il programma, la donna ha continuato a mantenersi in forma il più possibile, mantenendo uno stile di vita salutare. Siete curiosi di vederla dopo il dimagrimento? Ecco uno scatto che potrete trovare sul suo canale Facebook:

Eh si, un cambiamento davvero straordinario quello di Tamy, che nei 12 mesi del programma è riuscita a perdere circa il 41 % del suo peso corporeo. Senza dubbio uno dei successi più grandi del chirurgo iraniano Younan Nowzaradan. E voi, avete mai seguito la trasmissione di Real Time?