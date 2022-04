Vedere Luca Argentero appena adolescente vi lascerà senza parole: come è cambiato

Com’era Luca Argentero da adolescente? Vederlo in questo scatto vi lascerà senza parole: come è cambiato l’attore negli anni

Poche settimane da quando si è conclusa la seconda stagione dell’amatissima fiction in onda su Rai 1, Doc-Nelle tue mani. Luca Argentero, attore protagonista della nota fiction ha ottenuto nel corso della sua carriera un successo davvero strabiliante! E dopo la conclusione della stagione, l’attore ha fatto un annuncio molto importante!

Vita privata e lavoro rappresentano per l’attore una costellazione di successi. Papà e marito amorevole, innamoratissimo della sua famiglia. Un attore che sullo schermo ruba la scena e tiene tutti incollati allo schermo ma non solo. Luca Argentero è ritornato in teatro, e possiamo dire che anche sul palcoscenico l’attore ha ottenuto un successo pazzesco. Dal successo al Grande Fratello a cui ha partecipato nel 2003 arrivando ad aggiudicarsi il terzo posto durante la finalissima, Luca Argentero è diventato un personaggio amatissimo sugli schermi. Prima modello, poi ha avviato una serie di collaborazioni televisive e poi la carriera di attore che gli ha aperto la strada dell’incredibile successo.

Oggi compie 44 anni, è un attore seguitissimo ed amatissimo! Lo ricorderemo sicuramente giovanissimo agli esordi, ma com’era Luca Argentero da adolescente? A questa domanda possiamo rispondere con uno scatto inedito che non potete affatto perdervi. Resterete a bocca aperta nel vedere così l’attore, date un po’ un’occhiata!

Vederlo adolescente vi lascerà senza parole, come è cambiato Luca Argentero in questi anni

Un sorriso coinvolgente, gentilezza e sex appeal ed ovviamente un indiscusso talento davanti la telecamera. Luca Argentero è sicuramente uno dei volti più amati nel panorama artistico italiano, e non potrebbe essere altrimenti dopo il successo ottenuto. Ma prima di allora, e quindi prima del suo esordio televisivo, com’era Luca Argentero?

Oggi con barba e capelli brizzolati, ma com’era da ragazzino l’amatissimo attore? In questo scatto, lo ritroviamo appena adolescente. Lo scatto pubblicato all’interno della sua galleria social, mostra Luca Argentero nei ‘lontani’ anni ’90. E’ immediatamente visibile come da allora il nostro attore sia cambiato nel tempo. Una differenza davvero notevole è sicuramente data dalla capigliatura.

Capelli lunghi, folti e ricci che coprono il viso di Luca Argentero che qui veste ancora i panni di un semplice ‘ragazzino’ ignaro del suo futuro.