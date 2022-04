L’abbiamo amata in Twilight, oggi l’attrice è in dolce attesa

L’abbiamo amata in Twilight, oggi l’attrice della saga ha dato una notizia meravigliosa: è in dolce attesa.

E’ famosa in tutto il mondo ma è particolarmente nota per aver fatto parte del cast della saga Twilight. L’attrice è stata presente in tutti i film e ha interpretato un personaggio che abbiamo amato fin dall’inizio, sempre pronto a sostenere la protagonista, Bella.

Ashley Greene nel 2008 ha conosciuto fama e successo grazie all’interpretazione di Alice Cullen in Twilight. L’ultima volta che l’abbiamo vista nelle panni del vampiro è stata nell’ultimo film della saga, The Twilight saga: Breaking Dawn-Parte 2. Dopo la saga cinematografica l’attrice ha continuato a recitare al cinema ed in televisione. Ma adesso sta vivendo uno dei momenti più belli. Ashley è in dolce attesa e diventerà mamma per la prima volta insieme a suo marito, l’attore Paul Khoury.

La coppia si è sposata nel 2008 e adesso sono pronti a diventare genitori. L’annuncio è arrivato sui social in modo del tutto inaspettato. Ha pubblicato degli scatti in successione in cui è ritratta insieme al marito e tra le mani ha un’ecografia del bambino. A corredo del post il dolce messaggio: “Ti amo più di quanto non abbia mai amato qualsiasi cosa e in qualche modo il mio cuore continua ad espandersi per amarti ANCORA di più. Non vedo l’ora di vederti condividere la tua luce, il tuo amore e la tua passione per il nostro bambino”. Non sappiamo il sesso del bambino in arrivo e quando ci sarà la nascita. L’attrice ha solo condiviso la gioia di questo grande evento.