Alessia Marcuzzi, spunta una vecchia foto: “1998”, ecco il suo vero colore di capelli

Alessia Marcuzzi condivide una vecchia foto del 1998 e mostra a tutti il suo vero colore di capelli.

Tra le conduttrici più amate della televisione non possiamo non citare Alessia Marcuzzi. Nel giugno del 2021 ha annunciato tramite un comunicato ufficiale di lasciare la propria azienda Mediaset dopo ben 26 anni.

La conduttrice però è sempre molto impegnata. Negli anni ha dato vita all’azienda Luce baeuty e Marks & Angeles. Quest’ultima azienda è incentrata sulla produzione di borse e di accessori in pelle realizzati a mano, interamente made in Italy. Luce Beauty è invece una linea di skincare totalmente clean beauty, biologica e con ingredienti di origine naturali. Attraverso il suo canale social mostra spesso i prodotti e gli accessori delle sue linee. Ma Alessia Marcuzzi utilizza i social anche per pubblicare scatti quotidiani che fanno riferimento alla sua vita personale. L’ultimo scatto condiviso ha lasciato i fan senza parole. Si tratta di una vecchia foto del 1998.

Alessia Marcuzzi, spunta una vecchia foto: ecco qual è il suo vero colore di capelli

Alessia Marcuzzi è molto attiva sui social. Il suo profilo instagram conta di ben oltre i 5 milioni di follower. La conduttrice condivide molti scatti. In alcuni è possibile vederla in tenuta da casa, in altri invece ci mostra i suoi look pazzeschi per uscire.

Molte foto riguardano il suo lavoro, dove mostra la bellezza degli accessori o anche l’uscita di nuove creme e prodotti per la pelle che vengono realizzate dalla sua azienda. I milioni di fan che la seguono sono attenti a tutti i movimenti della conduttrice e ogni nuovo post è accolto con like e commenti. Di recente la Marcuzzi ha sorpreso i follower pubblicando una vecchia foto. Risale al 1998, quando aveva appena 16 anni.

La bellezza ha sempre contraddistinto la conduttrice ma in questa foto notiamo un dettaglio che lei stessa poi rivela, ovvero il colore naturale di capelli e anche l’acconciatura, dobbiamo dire. Infatti quando era giovanissima Alessia Marcuzzi aveva un colore di capelli più sul rosso mentre oggi sono più su una tonalità biondo scuro. Inoltre adesso li porta più sul mosso liscio, a 16 anni aveva i capelli molto ricci: “1998, 16 anni, costume ascellare, mascara al mare, colore di capelli naturale”. Inutile dire che la foto è stata accolta da migliaia di commenti e tanti like.