Le anticipazioni della puntata di Mercoledì 13 Aprile di Ultima Fermata: è arrivato il momento tanto atteso tra Luca e Stefania.

Non prendete appuntamenti per questa sera: ci sarà l’ultima puntata di Ultima Fermata! Iniziato esattamente quattro settimana fa, il nuovo programma di Maria De Filippi si accinge a chiudere i battenti. E, stando alle anticipazioni trapelate, sembrerebbe che sia pronto a farlo nei migliori dei modi.

Così come tutti gli altri appuntamenti precedenti, anche in questo di Ultima Fermata del 13 Aprile il pubblico da casa conoscerà nuove coppie, ma soprattutto verrà a sapere dei loro problemi e cosa li ha spinti a rivolgersi al programma. Prima di passare in rassegna a queste nuove coppie, però, le anticipazioni ci fanno sapere che assisteremo al momento tanto atteso tra Luca e Stefania. I due coniugi, infatti, hanno scelto di prendere parte ad Ultima Fermata per via della gelosia di lei. Cosa sceglieranno di fare, però, adesso?

Ultima Fermata, anticipazioni puntata del 13 Aprile: la decisione di Luca e Stefania

Così come Jonatan ed Adryana, protagonisti della prima puntata di Ultima Fermata, e Giorgio e Stefania, anche Luca e Stefania sono pronti a dirsi “addio” dopo il programma? I due, come dicevamo precedentemente, sono arrivati con grossi problemi di fiducia per via di un tradimento del passato, ma riusciranno a superare l’ultimo scoglio? Al momento, non ci è dato sapere granché sulle loro sorti, ma le anticipazioni ci fanno sapere che stasera assisteremo al “round finale” del loro percorso.

Oltre alla loro storia e al loro epilogo, però, Simona Ventura racconterà nuove storie. Tra queste, da quanto ci fa sapere il profilo Instagram di Ultima Fermata, verrà raccontata la storia di Marco e Valentina. “Ho bisogno di sapere se mi ami o non mi ami entro 24 ore”, ha detto la giovane al suo compagno, dandogli un vero e proprio ultimatum. Infine, verrà raccontata la storia di Lucia e Manuel e alla decisione di Giuseppe e Celeste. Insomma, come al solito, ne vedremo davvero delle belle.

Vi è piaciuto Ultima Fermata? Secondo voi, ci sarà una seconda edizione?