Alice Campello mostra il suo ufficio e tutti notano l’arredamento moderno e quei dettagli davvero bellissimi.

Nota influencer e modella, Alice Campello è giovanissima, è nata a Mestre nel 1995. Ha frequentato l’Università IULM ed è riuscita a conquistare il pubblico dei social grazie ai suoi look ma ha conquistato anche i più famosi brand di alta moda.

E’ la moglie del calciatore Alvaro Morata e insieme hanno tre figli. Nel corso degli anni grazie all’esperienza acquisita, Alice ha disegnato una linea di borse ma anche di abiti ed è anche la proprietaria di uno studio che produce prodotti di bellezza. Ovviamente è sempre impegnata e trascorre molto tempo nel suo ufficio per poter portare a termine il suo lavoro con cura. Attraverso il suo profilo social, seguito da oltre due milioni di follower, abbiamo potuto vedere grazie ad alcuni scatti pubblicati, com’è il suo posto di lavoro. Resterete abbagliati dall’arredamento e dai dettagli.

Avete visto l’ufficio di Alice Campello? Resterete senza parole

Alice Campello è molto attiva sui social. E’ seguita da quasi 3 milioni di follower. Sono tanti i fan quindi è impossibile che qualcosa gli sfugga, sempre attenti a tutto. La moglie di Alvaro Morata pubblica molti scatti. Alcuni riguardano la sua sfera personale, dove la vediamo insieme alla sua bellissima famiglia.

Altri sono inerenti alla parte professionale. Sappiamo che ha dato vita negli anni a tanti progetti. Ma qual è il posto migliore per poter dare vita a nuove idee? Ovviamente l’ufficio dove l’influencer prepara tutti i suoi lavori e nascono nuovi disegni. A tal proposito vi mostriamo alcuni degli spazi del suo posto di lavoro.

Cosa notiamo da subito? L’arredamento sembra molto moderno e sicuramente spicca il colore degli interni. Tutto è abbinato sulla tonalità del beige, le sedie, il tavolo, anche le tende, gli stessi quadri appesi alle pareti. Guardando intorno possiamo notare che ci sono delle ampie finestre.

Vediamo in alto un’altra stanza in cui le poltrone e lo spazio circostante è sullo stesso modello della prima e anche i colori. Ci sono diverse postazioni di lavoro con dei computer e anche qui ampie finestre con vetrate dove per alcuni tratti notiamo la natura. Lavorare in un ambiente così accogliente rende le giornate molto più luminose.