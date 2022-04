Chi è l’attuale fidanzata di Blanco: è davvero bellissima, sapete che lavoro fa?

Vincitore del Festival di Sanremo 2022, è il cantante del momento ma chi è l’attuale fidanzata di Blanco? Conosciamola insieme.

Con ‘Brividi’, Blanco e Mahmood sono stati eletti vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Già prima di calcare quel palcoscenico, Blanco era un cantante amatissimo. La vittoria del Festival di Sanremo gli ha ovviamente dato un successo incredibile portandolo ad essere il cantante del momento più seguito.

E proprio perché è particolarmente seguito, si può dire che le luci dei riflettori siano puntati su di lui. E’ risultato chiaro subito a tutti che il cantante abbia una nuova ragazza. Durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo, si era parlato di una precedente storia d’amore. Ad oggi però, i due hanno preso una strada diversa e la relazione è così giunta al capolinea.

Ma c’è qualcun altro che adesso ha conquistato l’amatissimo cantante. Chi è l’attuale fidanzata di Blanco? Si chiama Martina. Conosciamola meglio. Sapete che lavoro fa? Ecco qui svelati alcuni dettagli su di lei!

Chi è la fidanzata di Blanco e che lavoro fa

Oltre al grande successo ottenuto e che ottiene grazie al suo enorme talento, sembra che Blanco abbia voltato pagina ed iniziato a scrivere una nuova pagina della sua vita. Oggi ha una nuova ragazza. Cosa sappiamo della fidanzata di Blanco?

Lei si chiama Martina Valdes. Vive a Desenzano del Garda e pare che i due si conoscessero già. Secondo quanto riportato da Di Più Tv, sembrerebbe che la storia tra Blanco e la sua ex ragazza sia finita proprio per la vicinanza tra i due. Ad oggi, sembrerebbero essere una coppia molto affiatata. Che lavoro fa la fidanzata di Blanco?

Martina Valdes è una ballerina, la danza è la sua passione. Lavora per un’organizzazione che organizza eventi nelle discoteche d’Italia. La conoscenza fra i due non è recente, risale forse al 2015.

Blanco e Martina si conoscevano già prima del successo di Riccardo Fabbriconi in campo artistico perché lui giocava come difensore in una squadra di calcio proprio nella città della sua attuale fidanzata. Prima erano semplicemente dei conoscenti, poi la ‘passione’ è scoppiata. Sui social abbiamo visto diverse immagini in cui il cantautore era molto vicino alla giovane Martina. Ed è proprio in discoteca che Martina lavora.