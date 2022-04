Com’era Ilary Blasi agli esordi: eccola in una vecchia foto con Francesco Totti

Oggi è bellissima, ma vi siete mai chiesti com’era Ilary Blasi ai suoi esordi? Eccola in una vecchia foto con Francesco Totti.

Ha sempre tentato di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, Ilary Blasi. E da quando ci è riuscita, non si è mai più fermata. Volto di tantissime pubblicità quando era solo una bambina, ma anche letterina e conduttrice, la splendida romana ne ha fatta di strada dai suoi esordi. Ed oggi è un volto amatissimo dello spettacolo nostrano. Vi siete mai chiesti, però, com’era?

Tutti la amano, ma in tantissimi si chiedono come sia cambiata nel corso degli anni. Adesso è una delle donne più belle dello spettacolo nostrano, ma vi siete mai chiesti com’era ai suoi esordi? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo mostrato il suo cambiamento negli anni ed abbiamo constatato che è sempre splendida, ma com’era qualche anno dopo il suo debutto in tv? Su Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto che ce la mostra con Francesco Totti proprio agli inizi della loro storia d’amore. Com’era? Scopriamolo!

Ilary Blasi, com’era agli esordi? Lo scatto nel passato con Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti formano una delle coppie più amate dello spettacolo nostrano. Insieme da tantissimi anni, i due piccioncini – a dispetto di tutto quello che si dice sul loro conto – si mostrano più uniti ed innamorati che mai. Ce lo dimostrano le diverse Instagram Stories che i due sono soliti condividere sui rispettivi canali social. Che sia una cena di famiglia nella loro splendida casa oppure una gita all’aperto, l’ex capitano giallorosso e la conduttrice romana non perdono occasione di poter rendere partecipi i loro followers dei loro momenti.

Ai tempi dell’inizio della sua storia d’amore con Francesco Totti, Ilary Blasi era solo una ragazzina ai suoi esordi in tv. Vi ricordate, però, com’era? Da quel momento, ne è passato di tempo e lei è diventata sempre più splendida, oltre che la regina dei reality. Com’è cambiata, però? Su Instagram, è spuntata una loro vecchia foto di coppia. Eccoli insieme:

Si vede chiaramente: in questo scatto sono entrambi giovanissimi, ma si può notare che nessuno dei due è cambiato nel corso degli anni.