Csaba dalla Zorza, l’annuncio che tutti stavano aspettando è arrivato

Csaba dalla Zorza lo fa sapere ai suoi fan attraverso i social: questa è sicuramente una notizia che tutti aspettavano.

Csaba dalla Zorza è la conduttrice e giudice del programma Cortesie per gli ospiti insieme a Roberto Valbuzzi e Luca Calvani. L’attore è entrato a far parte della famiglia della trasmissione dopo che Diego Thomas ha lasciato il suo ruolo per dedicarsi a nuovi progetti.

E’ una conduttrice ma anche una scrittrice. Nel corso della sua carriera ha pubblicato molte opere e diverse riguardano la passione per la cucina e ha anche condotto diverse trasmissioni. Pochi mesi ha annunciato di essere diventata la direttrice del mensile Marie Claire Maison-Italia. Nel post in cui ne riportava l’annuncio ha scritto che accettare di dirigere una rivista di moda e di arredamento non è stato immediato ma lei eredita un giornale che ama. Csaba sempre sui social qualche giorno fa ha risposto ad alcune domande dei suoi follower e ad una ha rivelato che cosa accadrà molto presto.

Csaba Dalla Zorza dà ai suoi fan l’annuncio che attendevano

Seguitissima sui social, Csaba Dalla Zorza è molto attiva sui social. Negli ultimi giorni la conduttrice e giudice di Cortesie per gli ospiti ha risposto ad alcune domande dei suoi follower. Qualche fan ha chiesto quale attività fisica le piace praticare e lei ha svelato come riesce a tenersi in forma non ingrassando.

La conduttrice ha fatto sapere che lei e lo sport non sono molto amici ma fa ginnastica a corpo libero per evitare di ingrassare troppo visto che mangia in continuazione: “Io e lo sporto non siamo molto amici. Faccio ginnastica a corpo libero per evitare di ingrassare. Mi piace restare in forma”. Ma le domande che le sono state poste sono tante e qualcuno le ha anche chiesto quando uscirà il suo prossimo libro. Csaba ha così dato l’annuncio che in molti stavano aspettando.

Il prossimo libro della giudice di Cortesie per gli ospiti uscirà a novembre 2022, come lei stessa ha scritto in risposta alla domanda di un suo follower. A quanto pare Csaba è in procinto di pubblicare una nuova opera. Di cosa tratterà nello specifico al momento non ci è dato saperlo ma fra qualche mese lo scopriremo.