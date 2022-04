Daniela è nel parterre di Uomini e Donne e ha già conquistato tutti, ma sapete che lavoro fa la splendida dama campana?

Mai come quest’anno, Uomini e Donne sta regalando al suo amatissimo pubblico delle puntate davvero imperdibili. Non solo perché, in ciascun appuntamento, accade davvero di tutto – a partire da furiosi liti o colpi di scena “choc” – , ma anche perché i suoi protagonisti riescono facilmente a catturare l’attenzione. Tra questi, non possiamo fare a meno di citare lei: Daniela!

Giunta nel programma di Maria De Filippi per mettersi alla prova e, magari, trovare un uomo che le possa fare compagnia per il resto della vita, la simpaticissima Daniela ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico di Canale 5. Elegante e raffinata nel modo di parlare e nei comportamenti, ma soprattutto dotata di un fascino impressionante, la dama campana si è dimostrata sin da subito una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Non è un caso, infatti, se ad oggi sono davvero tantissime le persone che si chiedono qualche informazione in più su di lei. In particolare, siete curiosi di scoprire che lavoro fa?

Che lavoro fa Daniela, la dama di Uomini e Donne?

Daniela Manganaro, come dicevamo, è tra le dame di Uomini e donne che più ha saputo catturare l’attenzione nel parterre femminile. Siete curiosi, però, di scoprire qualche cosa in più su di lei? Ad esempio, vi siete mai chiesti che lavoro faccia nella vita? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa in merito.

Siamo riusciti a rintracciare il profilo Instagram di Daniela. E, seppure sia “blindato”, siamo ugualmente riusciti a carpire qualche informazione in più sulla sua attuale professione. “Bisogna sempre sapere portare un sorriso”, scrive la bella Daniela nella sua didascalia social. Ma non solo. Accanto a questa frase, la dama ha informato i suoi sostenitori anche della sua professione. Non solo, a quanto pare, la Manganaro è un’insegnate di fitness, ma ha anche un sito ufficiale per tutti coloro che hanno intenzione di iniziare a seguire i suoi allenamenti. Cosa aspettate? Iscrivetevi ai suoi allenamenti: risultati garantiti!

Vi piace il percorso di Daniela a Uomini e Donne?