Infrange una regola de L’isola dei famosi: duro provvedimento per tutti i naufraghi, cos’è successo e qual è stata la loro reazione.

Se con l’espulsione di uno dei concorrenti e lo scioglimento delle coppie pensavamo di aver visto di tutto, ci sbagliavamo di grosso: L’Isola dei famosi riserve sempre della grandi sorprese al suo pubblico!

In attesa della puntata de L’Isola dei Famosi di Giovedì 14 Aprile, è andato in onda su Canale 5 un nuovo daytime, che ha visto consegnare ai naufraghi un durissimo provvedimento. Nelle ore successive all’ultima diretta, infatti, è stato violato il regolamento da parte di una naufraga, che ha visto necessario l’intervento della produzione. Scopriamo insieme cos’è successo e qual è stata la reazione di tutti i concorrenti.

L’isola dei famosi, la naufraga infrange una regola: il duro provvedimento

Nel corso dell’ultima diretta de L’Isola dei famosi, come sapete, le coppie sono state clamorosamente sciolte. Fatta eccezione per Estefania e Roger, tutti gli altri concorrenti sono diventati dei giocatori singoli e divisi in due gruppi. Da una parte vi è la squadra dei “tiburon” e dell’altra vi è quella dei “cucaracha”. Sia chiaro, però: questa suddivisione esiste anche a Cayo Cochinos. Non è un caso, infatti, se la spiaggia è stata divisa in due parti da un limite che non può essere assolutamente oltrepassato. Ma non solo. I componenti di ciascuna squadra non possono parlare con i componenti dell’altra avversaria se non quando è concesso. Tutto chiaro, no? Appurato questo, vi spieghiamo come è stato violato il regolamento.

In un momento di vicinanza tra i due gruppi, Estefania ha risposto ad una “provocazione” di Guendalina Tavassi, infliggendo al suo gruppo una dura punizione. L’indomani mattina dell’accadimento, infatti, è arrivato sulla spiaggia un duro provvedimento, che ha informato i naufraghi dei “Tiburon” che – per circa 24 ore – non avranno a disposizione il fuoco. Una punizione davvero clamoroso, quindi. E che, com’è giusto che sia, ha scosso un po’ tutti.

Come hanno reagito i naufraghi?

Il provvedimento, ovviamente, ha comportato un po’ di malcontento generale nel gruppo dei Tiburon. Ilona, Blind e Jeremias, infatti, sono coloro che hanno reagito in malo modo e si sono particolarmente arrabbiati nei confronti della loro compagna di squadra.

Cosa ne pensate?