Isola dei Famosi 2022, “Cercano di buttare fuori i più forti”: Cecilia Rodriguez difende Gustavo e Jeremias

Dopo la scorsa puntata de L’Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez si esprime sul comportamento degli altri naufraghi verso Gustavo e Jeremias.

La permanenza di Gustavo e Jeremias a L’Isola dei Famosi 2022 è messa sempre più a dura prova dalle discussioni con gli altri naufraghi. Già da qualche settimana erano evidenti le incomprensioni ed i battibecchi tra la coppia di argentini e alcuni dei concorrenti, primo fra tutti Nicolas Vaporidis.

Oltre all’ingresso a sorpresa di Licia Nunez e Marco Senise, durante la settima puntata del programma andata in onda lunedì 11 aprile si è parlato anche dell’acceso scontro avvenuto tra il fratello di Belen ed Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina ha accusato Jeremias di essere cambiato improvvisamente nei suoi confronti da quando lui ha iniziato ad interagire un po’ di più con Nicolas.

Dal canto suo, Jeremias ha spiegato il suo voltafaccia dicendo di aver sentito il Tavassi parlare male di chiunque, anche di Vaporidis, e poi fingere sfacciatamente. Tra i due sono volate parole grosse: Edoardo ha riferito che l’argentino lo avrebbe offeso accusandolo di farsi mantenere dalla sorella Guendalina.

Anche Alvin aveva avuto uno scontro con Jeremias nel corso della precedente puntata: secondo l’inviato, il 32enne si sentirebbe continuamente attaccato senza che ciò sia vero.

Lunedì sera era presente in studio anche Cecilia Rodriguez, infastidita non poco dalle lamentele dei naufraghi verso i suoi familiari in gioco. Tra l’altro, in nomination è finito papà Rodriguez insieme all’attore romano e a Nick Luciani de I Cugini di Campagna.

Cecilia Rodriguez dice la sua sull’atteggiamento dei concorrenti verso Jeremias e Gustavo

La trama di questa sedicesima edizione dello storico reality è giunta quindi nel vivo: le privazioni e gli stenti fanno saltare i nervi agli abitanti di Playa Accopiada e Playa Sgamada e fino alla finale ne vedremo certamente delle belle.

Intanto, il popolo dei social ha iniziato a schierarsi senza mezzi termini per l’uno o l’altro naufrago e anche per Jeremias e Gustavo non mancano sostenitori e detrattori. Alla luce di quanto successo in puntata, Cecilia Rodriguez ha espresso il suo parere in alcune storie Instagram.

La sorella di Belen ha cercato di rispondere a d alcuni utenti che chiedevano cosa ci sia dietro “l’accanimento verso i Rodriguez”. Secondo lei, alla base di tutto ci sarebbe il fatto che suo padre e suo fratello sono personaggi molto forti.

“Quando tu sei là dentro non sai niente di ciò che c’è fuori. Non sai cosa piace al pubblico, lo capisci quando vai in nomination. La verità è che tutti i concorrenti cercano di buttare quelli più forti fuori”, ha detto nel video condiviso sul suo profilo. Lei, che ha partecipato a vari reality, ha spiegato che cercando di eliminare un personaggio forte, i concorrenti sperano di andare poi in nomination con quelli più deboli, “con qualcuno meno conosciuto o non con un cognome come Rodriguez”.

Chechu ha poi ammesso che Jeremias sarebbe un po’ troppo impulsivo, ma ha spiegato anche che suo fratello è una persona “rara e speciale che va capita, non è per tutti”.

Secondo voi, Gustavo supererà questa nomination?