Isola dei Famosi, Blind nella bufera: sua madre racconta alcuni retroscena su di lui

La madre di Blind conferma la richiesta di mantenimento al figlio ed aggiunge altri dolorosi dettagli alla delicata vicenda.

Attualmente concorrente della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il rapper Blind ha avuto modo di raccontare il suo difficile passato nel corso delle puntate andate in onda finora. Una storia non semplice di cui il 22enne parla anche nel suo brano Cicatrici.

Proprio in questi giorni, però, le dichiarazioni di sua madre a Repubblica avrebbero fatto emergere un’altra verità destando molto scalpore. La donna ha raccontato di aver presentato presso il Tribunale Civile di Perugia l’istanza di mantenimento da parte del figlio per sé e per il fratello di sedici anni. Blind però si sarebbe rifiutato.

Ora, intervistata da Donna Pop, la madre del cantante ha aggiunto a questa storia altri particolari molto dolorosi che mostrerebbero sotto un’altra luce il naufrago. Valerica Rujan, questo il nome della donna, ha confermato la richiesta degli alimenti e, senza mezzi termini, ha detto la sua versione dei fatti: “È un bugiardo, sta buttando fango su tutta la sua famiglia per i propri interessi. Sentirlo parlare così mi fa veramente male”.

Blind, le parole di sua madre: “Sta facendo di tutto per farmi avere un altro infarto”

Valerica spiega di aver chiesto al figlio di aiutarla economicamente visto che suo padre al momento non provvede a mantenere il fratello minorenne. Secondo quanto racconta, la risposta dell’ex concorrente di X Factor sarebbe stata un ‘no’.

“Si è rifiutato dicendomi che posso vivere con 600 euro mensili, ma siamo in tre: io, suo fratello e il suo cane. Sono stata costretta a chiamarlo in tribunale”. Una verità molto diversa quindi da quella del giovane naufrago. “Fa molto male vedere che lui veste Gucci e suo fratello indossa quello che riesco a trovare alla Caritas”, dice la signora Rujan.

Smentendo buona parte di quanto raccontato da Blind davanti alle telecamere, ha poi aggiunto: “Non mi vede e non mi sente da un anno. Suo fratello di 15 anni non lo vede da agosto. Una delle sorella anche. L’altra di cui parla sempre, sono anni che non la sente”.

Valerica parla poi di insulti gravissimi da parte del ragazzo: “Dovrebbe dire che ho tutte le porte spaccate da lui, che mi diceva “Su***ami il c****”, handicappata down. Queste sono le vere cicatrici, non sono quelle che descrive lui […]. Sta facendo di tutto per farmi avere un altro infarto”.

A suo dire, Blind non sarebbe mai andato a farle visita in ospedale e in realtà non gli sarebbe mai mancato nulla come invece ha dichiarato. Intanto, per lui l’avventura a L’Isola dei Famosi prosegue con il supporto della fidanzata, presente in studio ad ogni puntata.

Una storia, a prescindere dalle rispettive verità dei protagonisti, davvero molto triste e dolorosa.