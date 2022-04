Jason Momoa oggi è una star del cinema ed è amato in tutto il mondo per i tant ruoli interpretati ma ricordate quando ha recitato in Baywatch? Era giovanissimo.

Attore e modello statunitense, Jason Momoa è famoso in tutto il mondo e questo si deve ai numerosi personaggi interpretati. Classe 1979, nasce nelle Hawaii. Inizia la carriera come fotomodello per il designer internazionale Takeo nel 1998.

Momoa è conosciuto principalmente per aver interpretato il personaggio di Ronon Dex nella serie Stargate Atlantis, di Khal Drogo ne Il Trono di Spade, e di Aquaman. Ovviamente, vanta una carriera immensa, ricca di successi ed impegni. Ha portato in scena ruoli sempre diversi, vestendoli in modo impeccabile. Forse, non tutti sanno che quando ha raggiunto la notorietà, lavorando come modello, viene notato dai produttori di Baywatch. Decidono di aggiungerlo nella serie televisiva nelle ultime due stagioni 1999-2001, facendolo conoscere anche al pubblico. A tal proposito vi chiediamo, ricordate il suo personaggio in Baywatch? Allora era molto diverso e soprattutto giovanissimo, difficile riconoscerlo.

Oggi è una star del cinema, ma ricordate Jason Momoa in Baywatch? Difficile riconoscerlo

Jason Momoa oggi è un attore molto amato e apprezzato. E’ conosciuto principalmente per aver interpretato il personaggio di Ronon Dex nella serie Stargate Atlantis, di Khal Drogo ne Il Trono di Spade, e di Aquaman. Ma la sua carriera è lunga e piena di impegni.

Comincia ad immergersi nel mondo dello spettacolo lavorando come fotomodello e vince nel 1999 il titolo di modello dell’anno e miglior bellezza maschile delle Hawaii. Grazie alla notorietà raggiunta, viene notato dai produttori statunitensi di Baywatch. Viene così aggiunto alla serie televisiva per le ultime due stagioni. Per caso, ricordate quale personaggio ha interpretato? Perchè allora era molto diverso.

Questo è uno scatto ripreso da una scena di Baywatch, in cui vediamo Momoa nei panni di Jason Joane. Difficile riconoscere l’attore così, con i capelli corti e senza barba, allora era giovanissimo. Parliamo di circa 20 anni fa, quando, era agli inizi della sua carriera, poi esplosa pian piano. Grazie a questa serie tv, Jason Momoa è divenuto noto anche al pubblico.