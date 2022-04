Vi ricordate di John a Vite al Limite? Pesava 311 Kg: che fine ha fatto oggi

Ha partecipato a Vite al Limite per i suoi 311 kg, ma siete curiosi di sapere che fine ha fatto John dopo il programma di Real Time?

Affezionarsi alla storia di Lonnie e John Hambrick non è stato affatto impossibile. Legatissimi da sempre, i due fratelli hanno scelto di percorrere insieme questo cammino verso la rinascita. Il giovane Lonnie, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, ci è riuscito, ma suo fratello John?

Così come la maggior parte dei pazienti del dottor Nowzaradan, anche John e Lonnie hanno una storia piuttosto complicata alle spalle, che li ha portati a trovare nel cibo il loro unico posto “sicuro” e ad ingrassare. Da sempre legati da un rapporto davvero speciale, i due giovanissimi ragazzi hanno raccontato di aver vissuto per un periodo separati. Dopo aver fatto il suo coming out, infatti, Lonnie ha suscitato una reazione immediata da parte di suo padre e di suo fratello, che lo hanno completamente abbandonato. Fortunatamente, una volta cresciuto, John si è reso conto dello sbaglio commesso ed ha voluto riconciliarsi con suo fratello. Cosa sappiamo, però, sul giovane John oggi? Com’è diventato dopo il percorso a Vite al Limite?

Che fine ha fatto John Hambrick dopo Vite al Limite? Pesava 311 kg

Sia Lonnie che John erano fortemente intenzionati a ritornare in forma. Il primo, come detto in un nostro articolo, ha ottenuto dei risultati sconvolgenti. Ed ancora adesso, a distanza di qualche anno dalla sua partecipazione a Vite al Limite, sembrerebbe seguire una dieta. Di John, invece, cosa sappiamo? Anche il suo percorso in clinica, così come quello di suo fratello, è stato sensazionale. Allo scadere dei 12 mesi, infatti, il giovane è passato da 311 kg a 278 kg. Oggi, invece, com’è diventato?

Seppure anche noi siamo fortemente curiosi di sapere come sia diventato oggi John Hambrick dopo Vite al Limite, non siamo riusciti a rintracciare alcuna notizia su di lui. Sui social, infatti, sembrerebbe non essercene traccia. Da quanto si legge dal web, però, sembrerebbe che stia continuando il suo percorso di dimagrimento.

Secondo voi, anche John avrà ottenuto gli stessi risultati di suo fratello, ma anche di Pauline Potter? Ci auguriamo vivamente di si.