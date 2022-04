Kate Middleton ha fatto ciò che nessuno avrebbe immaginato: l’avreste mai detto?

Kate Middleton è amatissima, ma spunta un “retroscena” che nessuno avrebbe mai immaginato: l’avreste mai detto? Pazzesco.

Che Kate Middleton sia amatissima, è indiscusso! Divenuta moglie del principe William nel lontano 2011, la splendida Kate è entrate nel cuore di tutti. Sarà per la sua incredibile bellezza, ma anche per la sua impressionante bellezza, fatto sta che la duchessa di Cambridge ha facilmente conquistato il popolo inglese, ma non solo.

Prima di entrare a far parte della Royal Family, la vita di Kate Middleton era identica e precisa a quella di tutte le altre donne con lavori umili e semplici. È da quando è convolata a nozze col principe William, però, che questa è praticamente cambiata. Che fare, quindi, quando una la classica “ragazza della porta accanto” è in procinto di sposare un membro della famiglia reale? Sappiamo benissimo che la Royal Family rispetta attentamente delle etichette, ma come ha fatto Kate ad adattarsi facilmente al mondo di suo marito. Forse non tutti lo sanno, ma la bella Middleton ha fatto qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato che facesse.

Kate Middleton, nessuno l’avrebbe mai immaginato: davvero pazzesco!

Kate Middleton è una vera e propria eccezione! La Duchessa di Cambridge non è nata con questo titolo, date le sue origini piuttosto borghesi, ma lo è diventata. Sapete, però, che cosa ha fatto per rispettare a tutti gli effetti la rigida etichetta della famiglia reale? Forse non tutti l’avrebbero immaginato, ma ha preso delle vere e proprie lezioni private. A partire dal semplice movimento di sedersi in pubblico fino a quale posata scegliere duranti i pasti, Kate Middleton si è fatta spiegare tutto prima di mostrarsi a corte.

A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato “Kate Middleton: Working Class to Windsor”, disponibile su Prime Video. Il documentario permette una “conoscenza” a 360 gradi della duchessa di Cambridge. A partire dalla sua adolescenza fino alla sua vita da mamma e moglie, la bella Middleton viene raccontata in tutte le sue sfaccettature. È proprio grazie ad esso, quindi, che abbiamo scoperto cosa ha fatto prima di diventare a tutti gli effetti un membro della Royal Family. Quello che, però, stupisce ancora di più è il nome della sua “insegnante”. Stiamo parlando proprio della regina Elisabetta! Che il rapporto tra le due donne sia da sempre ottimo, lo sapevamo, ma adesso ne abbiamo avuto ancora di più la conferma.

Come si tiene in forma?

Mamma di tre figli, Kate Middleton si mostra in pubblico sempre in ottima forma. I suoi outfit non passano inosservato, e recentemente vi abbiamo svelato un piccolo “trucchetto”, ma anche la sua forma fisica non è affatto da meno. Forse non tutti lo sanno, ma la duchessa segue una dieta che le vieta assolutamente diversi cibi.

L’avreste mai detto?