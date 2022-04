La dottoressa Pimple Popper, Brandon: dramma incredibile, quanta sofferenza!

Dramma incredibile per Brandon de La dottoressa Pimple Popper: una sofferenza davvero enorme, cos’è esattamente successo.

Se sono davvero tantissime le persone che chiedono aiuto a La dottoressa Pimple Popper per sbarazzarsi delle escrescenze presenti sul loro corpo solo per una “questione” estetica, sono altrettanto numeroso coloro che lo fanno perché hanno paura di quello che possa accadere. È il caso, ad esempio, del giovane Brandon.

Dopo Barb e José, anche Brandon ha scelto di rivolgersi alla dermatologa Lee per chiudere definitivamente un capitolo della sua vita che non lo rendeva affatto a proprio agio. Qualche anno prima della sua partecipazione al programma, infatti, il giovane ha raccontato di aver spinto spuntare sulla sua testa una serie di escrescenze, che non lo rendevano affatto soddisfatto della sua vita. “Mi sono spaventato: il giorno prima non l’avevo”, ha detto, spiegando di come la crescita di queste escrescenze sia stata improvvisa. Alle telecamere, Brandon ha anche raccontato di essersi già rivolto ad un medico, ma di aver risolto ben poco.

Brandon a La dottoressa Pimple Popper: enorme sofferenza, cos’è successo

Doveva essere il periodo più bello della sua vita per via delle sue nozze imminenti, invece non era affatto così. Brandon viveva un vero e proprio dramma non solo per le escrescenze cresciutegli sulla testa, ma anche per la paura che queste potessero essere cancerose. “Mio nonno lotta contro un cancro ai polmoni”, ha detto, manifestando la sua paura senza troppi giri di parole. È proprio questo, quindi, che l’ha spinto a chiedere aiuto a La dottoressa pimple popper.

“Se la dottoressa non dovesse riuscire a rimuoverle tutte, sarebbe parecchio scoraggiante”, ha detto alle telecamere prima di recarsi presso lo studio della dottoressa. Inutile dirvi che ogni suo timore si è dimostrato inutile: la dermatologa è riuscita ad asportare tutte le cisti pilari rintracciate e a restituire una “nuova testa” a Brandon.

Appena terminato l’intervento, Brandon si è detto soddisfatto e contento del risultato ottenuto. Qualche mese dopo la sua partecipazione al programma, però, lo è stato ancora di più.