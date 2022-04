Paolo Bonolis, splendida notizia: il conduttore torna in tv con il programma serale

Paolo Bonolis, splendida notizia per il conduttore Mediaset: torna in onda con l’amatissimo programma serale, quando? Scopriamolo!

La Mediaset in questo periodo ci tiene incollati allo schermo con fiction e show in onda in prima serata. Da C’è Posta per Te, a Verissimo, ad Amici, il weekend nella stagione invernale ed in questa primaverile ci sta regalando spettacoli davvero interessanti. Ebbene, il palinsesto Mediaset però cambia ancora.

A ritornare in onda nel weekend sarà anche un altro programma condotto dall’amatissimo conduttore Paolo Bonolis. E’ una delle colonne portanti di Canale 5, il conduttore in Mediaset ha ottenuto numerosissimi successi alla conduzione dei diversi programmi/show televisivi. Attualmente è alla conduzione di Avanti un Altro, lo show in onda nella fascia pomeridiana su Canale 5 che anticipa l’apertura del Tg 5.

Insieme all’inseparabile Luca Laurenti, i due mattatori della tv italiana conducono il game show dedicato a quiz e momenti esilaranti con ospiti in studio davvero ‘caratteristici’. Ma c’è una splendida notizia che riguarda l’amatissimo conduttore. Paolo Bonolis torna in tv nella fascia serale alla conduzione del seguitissimo programma!

Paolo Bonolis torna in onda la Domenica sera: splendida notizia, ritorna il programma in fascia serale

Se prima in programma era atteso il grande esordio della fiction ‘Viola come il Mare‘, oggi sappiamo che la programmazione Mediaset ha completamente stravolto tutti i piani.

Mentre si confermano sempre più seguite le nuove edizioni del Serale di Amici e de L’Isola dei Famosi, ci domandiamo cosa vedremo andare in onda nei restanti giorni della settimana.

Non conosciamo ancora tutte le novità che ci attendono in queste settimane, ma sappiamo che a partire dall’8 Maggio è atteso il gran ritorno in prima serata di Avanti un Altro Pure di Sera, il programma serale condotto dal duo amatissimo. Ovviamente parliamo del duo composto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti!

Una splendida notizia vero?